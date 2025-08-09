9 de agosto de 2025 Inicio
Tragedia en Brasil: 11 muertos y 45 heridos tras un choque mortal entre un micro y un camión

El accidente ocurrió cerca del municipio de Lucas do Rio Verde, a unos 360km. de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso. Todos los fallecidos pertenecen al ómnibus.

Todos los fallecidos viajaban en el micro de larga distancia.

Todos los fallecidos viajaban en el micro de larga distancia.

Once personas murieron y 45 resultaron heridas, 11 de gravedad, por un choque frontal entre un camión de carga y un micro de larga distancia en una ruta en el municipio de Lucas do Rio Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso, informó este sábado la empresa Nova Rota do Oeste, la concesionaria a cargo del trecho.

Tragedia en Miami: se conocieron los resultados de la autopsia de la tercera niña que murió junto a Mila Yankelevich

El accidente ocurrió a las 21.40 locales del viernes en la carretera BR-163, a unos 360km de Cuiabá, capital del estado, en el centro oeste de Brasil. Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF, policía de carretera), un micro de dos pisos que viajaba de la capital estatal Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión que transportaba semillas de algodón. Había 66 pasajeros en el micro.

Los heridos fueron llevados a los hospitales São Lucas de Lucas do Rio Verde y centros de salud en Nova Mutum: 11 están en estado grave, 26 moderado y 8 leve, según la policía vial. El conductor del camión tuvo heridas leves. La magnitud del siniestro obligó a desplegar recursos extraordinarios tanto en el lugar del accidente como en los hospitales. La noticia, confirmada por la Policía Rodoviária Federal (PRF) y la Policía Civil de Mato Grosso, ha conmocionado a la comunidad local y a los familiares de las víctimas.

Según el superintendente Francisco Élcio Lima Lucena, el conductor del micro se cruzó al carril contrario, lo que provocó el accidente. El conductor Edmilson Ferreira habría salido de Cuiabá alrededor del mediodía con destino a Sinop (a 500 km de la capital), y llevaba diez horas manejando. A Ferreira debieron amputarle un brazo y se encuentra en estado grave.

La empresa de transporte Rio Novo, propietaria del autobús, confirmó el accidente. “Nuestra prioridad es cuidar de las víctimas y de sus familiares”, indicó en una nota en redes sociales. Este sábado en la mañana, las autoridades trabajaron en la identificación de los cuerpos. Cinco fueron enviados a la sede de la Politec en Sinop y cuatro fueron trasladados a Nova Mutum.

