Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Un joven de 17 años fue detenido y se encuentra bajo custodia, según informó el Departamento de Policía de la Ciudad. Las víctimas son mujer de 18 años, un hombre de 19 y otro de 65, quienes permanecen internadas.

El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Al menos tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en el emblemático Times Square, uno de los puntos turísticos más reconocidos de la ciudad de Nueva York. Según información del Departamento de la Policía de la ciudad, un adolescente de 17 años abrió fuego durante la madrugada del sábado.

Trump y Putin se verán el próximo viernes.
Según testigos, el tiroteo ocurrió cerca de las 1:30 de la madrugada en las inmediaciones al Times Square. En los videos que se compartieron en redes sociales, se puede observar como una multitud de gente corre en dirección contraria a donde se escuchan los disparos.

Al parecer, un adolescente de 17 años abrió fuego contra un grupo de personas tras una discusión verbal con una de las víctimas en el cruce de la Calle 44 y la Séptima Avenida

Sin embargo, hasta el momento no se sabe con exactitud si ambas personas se conocían previamente. En otro video se puede ver a las víctimas, tiradas en el suelo, siendo asistidas por oficiales de Departamento de Policía de Nueva York.

En los últimos meses, se registró una baja en la cantidad de tiroteos en la ciudad de Nueva York, al menos un 23% menos que el año pasado.

