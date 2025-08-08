Donald Trump, sobre el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán: "Pelearon durante 35 años, ahora son amigos". Los líderes de ambas naciones visitaron la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente de Estados Unidos, y declararon una tregua en su guerra por Nagorno-Karabaj, que Azerbaiyán ganó por la fuerza en 2023. Por







Trump recibió a los líderes de Armenia y Azerbaiyán para una histórica "firma de la paz". REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para firmar una declaración de paz conjunta, negociada por el país norteamericano, destinada a poner fin a casi cuatro décadas de conflicto entre los dos ex-estados soviéticos.

El líder republicano presentó el acuerdo como un "pacto de paz", y escribió en la red social Truth Social que "muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a 'TRUMP'". La reunión trilateral incluyó un pacto que otorgó a Estados Unidos derechos exclusivos para desarrollar una ruta de tránsito a través de un tramo montañoso de territorio armenio entre Azerbaiyán, conocido como el corredor Zangezur.

"Pasaremos la página de la confrontación y el derramamiento de sangre y ofreceremos un futuro brillante y seguro para nuestros hijos", afirmó el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev. En tanto, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan aseguró: "Las declaraciones de hoy... brindan confianza y seguridad de que estamos abriendo un capítulo de paz, prosperidad, seguridad y cooperación económica en el Cáucaso Sur".

La obtención de dicha ruta supone un revés significativo para Rusia e Irán en el Cáucaso Sur, una región que se encuentra en la encrucijada de los flujos comerciales y energéticos que ambos países han buscado dominar durante mucho tiempo. La ruta llevará el nombre de Trump, y la Administración la denominará "Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales" (TRIPP, por sus siglas en inglés).

Un conflicto de cuatro décadas entre Armenia y Azerbaiyán El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán tiene sus raíces en disputas territoriales por Nagorno-Karabaj, una región montañosa poblada mayoritariamente por armenios pero ubicada dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente de Azerbaiyán. A finales de la era soviética, en 1988, el parlamento local votó a favor de unirse a Armenia, lo que desató protestas, violencia étnica y, finalmente, una guerra abierta tras la disolución de la URSS en 1991. Entre 1988 y 1994, los combates dejaron más de 30.000 muertos y cientos de miles de desplazados.