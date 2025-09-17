17 de septiembre de 2025 Inicio
Revés para el Gobierno: Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

El revés legislativo se suma a las denuncias de corrupción, la derrota electoral en Buenos Aires y la recesión, agravando la debilidad del Gobierno a semanas de las elecciones de octubre.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei contra la Ley de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario, dos iniciativas que habían sido aprobadas en el Congreso el 21 de agosto y vetadas por el mandatario el 10 de septiembre. Ahora los vetos deberán ser rechazados por el Senado.

El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.
"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

El rechazo al veto en Emergencia Pediátrica tuvo 181 votos positivos, 60 negativos y una abstención. La norma establece un fondo especial para reforzar la atención en hospitales y centros de salud ante el aumento de la demanda y el deterioro del sistema sanitario.

En paralelo, el veto a la ley de Financiamiento Universitario obtuvo 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones. La medida garantiza partidas extraordinarias para el funcionamiento de las universidades nacionales y el sostenimiento de programas de investigación.

Mientras se desarrollaba la sesión, en la plaza frente al Congreso se realizó una masiva movilización de trabajadores de la salud y de la comunidad universitaria, en respaldo a las leyes y en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno.

El traspié legislativo se suma a un escenario cada vez más adverso para la Casa Rosada: las denuncias de corrupción en áreas clave, la derrota electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la aceleración de la crisis económica y la proximidad de nuevas elecciones alimentan la fragilidad política de Milei. Las derrotas en el Congreso revelan un Ejecutivo debilitado, que pierde margen de maniobra frente a una sociedad movilizada y un Parlamento dispuesto a marcar límites.

Las claves de la ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario pretende asegurar recursos estables para las universidades públicas. Entre sus principales medidas se destacan:

  • Recompone los salarios de docentes y no docentes, considerando la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.

  • Crea un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, ajustable anualmente según la inflación y orientado al desarrollo estratégico del país.

  • Amplía de manera progresiva el monto de las becas estudiantiles.

  • Establece un aumento escalonado del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

Emergencia pediátrica: los principales puntos del proyecto

El proyecto de Emergencia en Pediatría y Residencias, conocido como Ley Garrahan, establece medidas concretas para hacer frente a la crisis sanitaria infantil:

  • Declara la emergencia en la asistencia pediátrica por un plazo de dos años.

  • Dispone la recomposición inmediata de los salarios de todo el personal y residentes, que “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023”.

  • Anula el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud, recuperando el esquema anterior.

