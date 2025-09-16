16 de septiembre de 2025 Inicio
Cayó el "estafador de Tinder", el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol

El israelí Shimon Hayut, conocido mundialmente como Simon Leviev por la producción The Tinder Swindler, fue arrestado en Georgia. Está acusado de múltiples fraudes millonarios a mujeres en distintos países.

Simon Leviev, el hombre que saltó a la fama mundial como “el estafador de Tinder ” tras el exitoso documental de Netflix, fue detenido en las últimas horas en Georgia luego de una alerta emitida por Interpol.

Su nombre real es Shimon Hayut, tiene 34 años y estaba prófugo de la justicia internacional por múltiples denuncias de fraude y estafas que habrían superado los millones de dólares.

Según confirmaron las autoridades locales, Leviev fue interceptado en el aeropuerto de Tiflis cuando intentaba ingresar al país con documentación falsa. La policía de Georgia actuó en coordinación con Interpol tras recibir una alerta roja que indicaba su presencia en la región. Actualmente se encuentra detenido a la espera de las decisiones judiciales que definirán su posible extradición.

Leviev se hizo conocido por su sofisticado método de engaño, que consistía en conquistar a mujeres a través de la aplicación de citas Tinder haciéndose pasar por un millonario heredero del negocio de los diamantes. Una vez ganada su confianza, las convencía de prestarle grandes sumas de dinero con promesas de devolverlo, algo que nunca ocurría.

El caso cobró notoriedad global a partir del estreno del documental The Tinder Swindler en Netflix, donde varias de sus víctimas relataron cómo fueron estafadas. La producción reveló detalles de los lujos en los que vivía Leviev mientras financiaba su estilo de vida con el dinero obtenido mediante los fraudes.

Tras la difusión del documental en 2022, el israelí había sido arrestado en su país por delitos de falsificación y fraude, pero quedó en libertad luego de cumplir una breve condena. Desde entonces, se mantuvo en movimiento entre distintos países para evitar a la Justicia, hasta que su rastro fue finalmente detectado en Georgia.

Fuentes judiciales indicaron que existen pedidos de extradición en curso de varios países europeos e incluso de Estados Unidos, donde también enfrenta causas por estafa. Las autoridades georgianas confirmaron que el proceso legal para su entrega podría demorar varias semanas mientras se analizan las solicitudes internacionales.

El caso continuará en los tribunales de Georgia en los próximos días, donde se definirá el futuro de uno de los estafadores más mencionados de la última década, cuya historia se convirtió en un fenómeno de alcance mundial.

