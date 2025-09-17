18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3813 del miércoles 10 de septiembre de 2025

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 17 de septiembre.

Resultados del Loto Plus del miércoles 17 de septiembre.

Redes Sociales
Resultados del Loto Plus del sábado 6 de septiembre de 2025.

Resultados del Loto Plus del sábado 6 de septiembre de 2025.

Redes Sociales

Este miércoles 17 de septiembre volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025.
Te puede interesar:

Quini 6: resultados del sorteo 3.305 del miércoles 17 de septiembre de 2025

Loto Plus: resultados del miércoles 17 de septiembre de 2025

NÚMERO PLUS 9

Loto Tradicional del miércoles 17 de septiembre de 2025

Los números ganadores fueron: 09 - 14 - 15 - 24 - 25 - 42

Loto Match del miércoles 17 de septiembre de 2025

Los números ganadores fueron: 01 - 09 - 11 - 21 - 26 - 44

Loto Desquite del miércoles 17 de septiembre de 2025

Los números seleccionados fueron: 02 - 03 - 15 - 16 - 30 - 35

Loto Sale o Sale del miércoles 17 de septiembre de 2025

Los números ganadores fueron: 04 - 09 - 13 - 31 - 33 - 39

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 20 de septiembre a las 22. POZO ESTIMADO: $18.086.000.000.

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.

  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.

  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quini 6: resultados del sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre de 2025

Resultados del Loto Plus del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3812 del miércoles 10 de septiembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.303 del miércoles 10 de septiembre de 2025

cual es la nueva web que lanzo buenos aires que ayuda para hacer la vtv

Cuál es la nueva web que lanzó Buenos Aires que ayuda para hacer la VTV

Las imágenes estremecedoras se conocieron un mes después del hecho.

Violento intento de robo en Mar del Plata: un hombre respondió a los tiros y los delincuentes escaparon

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente de moto que sufrió el viernes.

Nuevo parte médico de Thiago Medina: tuvo fiebre y evalúan volver a operarlo

Rating Cero

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Ricardo Darín se convertirá en abuelo gracias al futuro bebé de Úrsula Corberó.
play

La sorpresiva reacción de Ricardo Darín tras enterarse que será abuelo: "Me pasaron de galán a anciano..."

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
play

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

Los Palmeras quedaron al borde de la desolución.

Los Palmeras, al borde de desaparecer de la música: "Disolución inmediata"

Thiago Medina se encuentra en un estado de salud muy delicado.
play

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

últimas noticias

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios.

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios

Hace 2 horas
El programa nocturno Jimmy Kimmel Live! fue retirado del aire.

Suspenden el programa de Jimmy Kimmel por sus polémicos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

Hace 3 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 17 de septiembre.

Loto Plus: resultado del sorteo 3813 del miércoles 10 de septiembre de 2025

Hace 3 horas
Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

Hace 3 horas
Este jugador compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

Hace 4 horas