Suspenden el programa de Jimmy Kimmel por sus polémicos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

El comediante había dicho que la "pandilla MAGA" estaba "trabajando muy duro para capitalizar" el crimen del activista conservador. La cadena ABC decidió levantar el show.

El programa nocturno Jimmy Kimmel Live! fue retirado del aire.

Tras la polémica por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, la cadena ABC suspendió de forma indefinida el programa nocturno Jimmy Kimmel Live!. Esta decisión, anunciada el 11 de septiembre, se tomó bajo una fuerte presión de Nexstar Media, un importante grupo de medios con 23 afiliadas de ABC, que había amenazado con dejar de emitir el show. El presentador fue duramente criticado por sus declaraciones, consideradas "ofensivas e insensibles" por altos ejecutivos.

El conflicto se desató tras las emisiones del lunes y martes, en las que Kimmel criticó la reacción del movimiento "Make America Great Again" (MAGA) al asesinato de Charlie Kirk. Según el comediante, la "pandilla MAGA" estaba "trabajando muy duro para capitalizar" el crimen y trataba desesperadamente de desvincular al presunto asesino del movimiento. El activista conservador fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

El presunto autor del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades y fue acusado de homicidio agravado. Las declaraciones de Kimmel generaron una inmediata reacción de Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar. Alford calificó los comentarios del presentador como "ofensivos e insensibles en un momento crítico para el discurso político nacional".

Ante la creciente presión, Nexstar fue el primer grupo en anunciar que dejaría de transmitir el programa, una medida que habría afectado de forma masiva la audiencia del show. Poco después, ABC decidió retirar el programa de su programación regular de forma "indefinida", confirmando la decisión a la agencia de noticias AFP.

La suspensión no tardó en provocar reacciones políticas. El expresidente Donald Trump celebró la noticia en sus redes sociales, calificando a Kimmel de "perdedor sin talento". Por su parte, Taylor Budowich, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, escribió en Twitter: "Bienvenidos a la cultura de las consecuencias. Los estadounidenses normales y sensatos ya no aceptan estas tonterías".

