Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de u$s15 millones El presidente de Estados Unidos presentó una demanda contra el diario por unos artículos publicados en 2018 sobre sus finanzas, que considera “falsos y maliciosos”. Por







Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de 15 millones de dólares. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra el prestigioso diario The New York Times, a quien acusa de haber publicado información “falsa y maliciosa” sobre sus finanzas que, aseguró, habrían dañado su reputación, afectando tanto su carrera política como sus negocios.

Según los documentos presentados ante el tribunal de Nueva York, el magnate reclama u$s15 mil millones en concepto de daños y perjuicios. La acción legal se centra en una serie de artículos publicados en 2018 que detallaban supuestas irregularidades fiscales y maniobras financieras dentro del imperio económico de la familia Trump.

Trump sostiene que las publicaciones contenían “mentiras deliberadas” y que los periodistas actuaron con “malicia real”, un requisito clave para este tipo de demandas en Estados Unidos, donde la libertad de prensa cuenta con una amplia protección constitucional. “Debemos frenar estas prácticas deshonestas que buscan destruir carreras y manipular a la opinión pública”, apuntó.

New York Times

El caso generó enorme expectativa porque el monto exigido representa una de las indemnizaciones más altas reclamadas en una demanda por difamación en la historia estadounidense.