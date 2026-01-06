Gustavo Petro convocó a una marcha para defender la soberanía de Colombia, tras las amenazas de Estados Unidos

El Presidente instó al pueblo a realizar una movilización en las calles y, además, invitó a los ciudadanos a izar una bandera en la entrada de sus casas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , convocó al pueblo nacional a marchar para defender la soberanía de su país, la primera del año, tras las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

La ONU cuestionó el bombardeo de EEUU a Venezuela: "Los Estados no deben usar la fuerza para sus demandas políticas"

La movilización está convocada para este miércoles en las calles de todo el país desde las 16, luego que se desatara la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela que terminó con la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump , presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre! ”, escribió Petro en su cuenta personal de X.

En esa línea, el mandatario colombiano también invitó a los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera nacional en la entrada de sus casas o lugares de trabajo. “Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. Ahora a defender la soberanía nacional” , agregó.

Luego de la captura de Maduro, Trump se refirió al futuro de la gestión de la política regional y opinó sobre la posición de Petro frente a su estrategia antidrogas, que en su juicio no es efectiva.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, apuntó Trump contra el mandatario colombiano, al que no ha dejado de calificar como uno de los líderes del narcotráfico en la región, por lo que lo incluyó en la Lista Clinton y al que también le retiró la visa norteamericana.

Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una intervención estadounidense en Colombia, el presidente norteamericano respondió con total contundencia: “Eh, suena bien para mí. Sí”. En esa línea, en las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

C5N en Colombia, la frontera más caliente con Venezuela

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Colombia y Venezuela, la frontera de los países de Sudamérica tiene un amplio despliegue militar, en toda la extensión que alcanza 2.500 kilómetros.

En total, Gustavo Petro movilizó 30.000 efectivos del Ejército y, además, este martes, en Cúcuta llegaron 3 tanquetas militares, según reportó Adrián Salonia desde tierra colombiana en diálogo con Mañanas Argentinas para C5N.

También se detalló que este martes habrá una reunión del Comando Unificado colombiano con el ministro de Defensa y Pietro participará vía zoom.