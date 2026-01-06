6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Gustavo Petro convocó a una marcha para defender la soberanía de Colombia, tras las amenazas de Estados Unidos

El Presidente instó al pueblo a realizar una movilización en las calles y, además, invitó a los ciudadanos a izar una bandera en la entrada de sus casas.

Por

Petro convocó a una marcha para este miércoles en las calles de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó al pueblo nacional a marchar para defender la soberanía de su país, la primera del año, tras las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

La ONU cuestionó el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela.
Te puede interesar:

La ONU cuestionó el bombardeo de EEUU a Venezuela: "Los Estados no deben usar la fuerza para sus demandas políticas"

La movilización está convocada para este miércoles en las calles de todo el país desde las 16, luego que se desatara la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela que terminó con la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en su cuenta personal de X.

En esa línea, el mandatario colombiano también invitó a los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera nacional en la entrada de sus casas o lugares de trabajo. “Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. Ahora a defender la soberanía nacional”, agregó.

Gustavo Petro

Luego de la captura de Maduro, Trump se refirió al futuro de la gestión de la política regional y opinó sobre la posición de Petro frente a su estrategia antidrogas, que en su juicio no es efectiva.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, apuntó Trump contra el mandatario colombiano, al que no ha dejado de calificar como uno de los líderes del narcotráfico en la región, por lo que lo incluyó en la Lista Clinton y al que también le retiró la visa norteamericana.

Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una intervención estadounidense en Colombia, el presidente norteamericano respondió con total contundencia: “Eh, suena bien para mí. Sí”. En esa línea, en las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

C5N en Colombia, la frontera más caliente con Venezuela

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Colombia y Venezuela, la frontera de los países de Sudamérica tiene un amplio despliegue militar, en toda la extensión que alcanza 2.500 kilómetros.

En total, Gustavo Petro movilizó 30.000 efectivos del Ejército y, además, este martes, en Cúcuta llegaron 3 tanquetas militares, según reportó Adrián Salonia desde tierra colombiana en diálogo con Mañanas Argentinas para C5N.

También se detalló que este martes habrá una reunión del Comando Unificado colombiano con el ministro de Defensa y Pietro participará vía zoom.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Reapareció Diosdado Cabello y dejó un mensaje.

Diosdado Cabello reapareció en Caracas y dejó una advertencia tras la captura de Maduro: "Traidores nunca"

Maduro volverá a declarar ante la Justicia.

Tras declararse no culpable, cuándo vuelve a presentarse Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

Ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela causó al menos 80 muertes, según The New York Times

Donald Trump y Marco Rubio.

Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó más funcionarios venezolanos: "Conseguimos lo prioritario"

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: Este es nuestro hemisferio

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Rating Cero

Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Siciliani mostró su nuevo look relajado y natural durante sus vacaciones en Brasil.

La impresionante transformación de Griseda Siciliani: un look distinto para sus vacaciones en Brasil

Nuevo estreno furor de Netflix.
play

Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

últimas noticias

La historia de Richard Ramírez, el asesino que marcó la historia estadounidense

Era conocido como el acechador nocturno, fue culpable de más de 15 asesinatos y se casó en prisión con una fanática: quien es

Hace 14 minutos
Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo

Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

Hace 17 minutos
Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Hace 20 minutos
Autoridades señalaron que aún se desconocen cómo se originó el incendio en el geriátrico

Tragedia en un geriátrico de Olavarría: dos fallecidos y 37 heridos en un incendio

Hace 24 minutos
Un pueblo tranquilo del interior bonaerense, a pocos kilómetros de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo muy tranquilo con construcciones bajas para mantener su estilo

Hace 32 minutos