17 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Guerra en Medio Oriente: Israel asegura haber matado al jefe de seguridad iraní, Alí Larijani

Israel Katz, ministro de Defensa, anunció el deceso del actual jefe del Consejo Superior de Seguridad en un video. La muerte habría tenido lugar después de un ataque en la ciudad de Teherán.

Por
Larijani habría muerto en el mismo ataque que el general Gholamreza Soleimani

Larijani habría muerto en el mismo ataque que el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij.

Israel informó este martes que un ataque aéreo llevado a cabo durante la noche en Teherán provocó la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y considerado una de las figuras más influyentes del régimen.

Mohsen Rezai ocupó distintos cargos en el régimen iraní.
Te puede interesar:

Guerra en Medio Oriente: el líder supremo de Irán nombró a un acusado por el atentado a la AMIA como asesor militar

En el mismo operativo, según trascendió, también murió el jefe de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza] Soleimani. El anuncio fue confirmado por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, tras una evaluación de la situación realizada durante la mañana.

israel katz
Israel Katz anunci&oacute; el ataque a trav&eacute;s de un video en redes sociales.

Israel Katz anunció el ataque a través de un video en redes sociales.

“Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”, afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por su oficina a través de un video en redes sociales.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que Larijani era uno de los objetivos del ataque realizado en la capital iraní. De acuerdo con el comunicado militar, la operación se llevó a cabo con información de inteligencia precisa y fue ejecutada por la fuerza aérea israelí en el corazón de Teherán.

Las autoridades israelíes también informaron que, en una ofensiva separada, murió Gholamreza Soleimani, quien durante los últimos seis años había estado al frente de la milicia Basij.

Según las FDI, la organización paramilitar desempeñó un papel clave en la represión de las protestas internas en Irán. Bajo el mando de Soleimani, señalaron, las fuerzas Basij llevaron adelante “operaciones represivas significativas”, caracterizadas por el uso de violencia extrema, detenciones masivas y acciones directas contra manifestantes civiles.

Quién era Alí Larijani, el jefe de Seguridad asesinado en Irán

Ali Larijani fue uno de los políticos más influyentes de la República Islámica de Irán y durante décadas ocupó cargos de suma importancia dentro del sistema político del país. Nacido en 1957 en Najaf, en Irak, provenía de una familia religiosa de peso y se consolidó como parte del establishment iraní tras la Revolución Islámica de Irán de 1979.

A lo largo de su carrera desempeñó funciones clave en el aparato del Estado. Fue secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y uno de los principales negociadores del programa nuclear iraní, además de presidir el Parlamento entre 2008 y 2020, un cargo desde el cual tuvo gran influencia en la política interna y exterior del país.

Cercano al líder supremo Ali Khamenei, Larijani era considerado una figura pragmática dentro del sector conservador. Su familia también tuvo fuerte presencia en la política iraní: su hermano Sadeq Larijani fue jefe del Poder Judicial durante una década y miembro de los principales órganos de poder del régimen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Irán amenaza a Kiev y Macron advierte que Francia no será blanco. 

Escalada en Medio Oriente: Irán apuntó contra Ucrania mientras Macron denunció ataques a Francia

Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

Reino Unido rechazó intervenir en el estrecho de Ormuz: No nos dejaremos arrastrar hacia una guerra más amplia

Reino Unido le contestó a Trump y rechazó intervenir en el estrecho de Ormuz: "No nos van a arrastrar a una guerra"

El petróleo vuelve a subir: el barril superó los u$s100 y advierten que podría escalar por encima de u$s150

El petróleo vuelve a subir: el barril superó los u$s100 y advierten que podría escalar por encima de u$s150

Donald Trump presiona a la OTAN y advierte sobre un futuro sombrío si no interviene en el estrecho de Ormuz

Trump presiona a la OTAN y advierte sobre un "futuro sombrío" si no interviene en el estrecho de Ormuz

Soldados israelíes desplegados durante el conflcito.

Israel descartó negociar la paz en Líbano y planea invadir el país por tierra: "Lo mismo que hicimos con Gaza"

Rating Cero

Del Moro anunció la eliminación de Carmiña de Gran Hermano por sus comentarios racistas.

Polémica por una participante de Gran Hermano 2026: "Puede ir presa"

Migue Granados mostró su cambio físico con una foto frente al espejo.

La impresionante transformación de Migue Granados: mostró cómo le queda un conjunto que compró y no le entraba

Un proyecto audiovisual involucra a Tini, De Paul, Messi y Susana.
play

A lo Pimpinela: Messi, De Paul y Susana Giménez se suman al explosivo videoclip de Tini Stoessel

El doctor cumplió 88 años y lo festejó junto los ex campeones del Mundial 86 y Claudia Villafañe. 

Bilardo cumplió 88 años y lo celebró junto a los excampeones del Mundo

Un jugador de Los Pumas habría conquistado a La Princesita. 

Los prefiere deportistas: ¿quién es el rugbier que habría conquistado el corazón de Karina "La Princesita"?

Luis Miguel y Andrea del Boca en Mónaco en los World Music Awards de 1990.

Andrea del Boca repasó "los mejores recuerdos" de su relación con Luis Miguel

últimas noticias

Las novedades sobre todos los Feriados el próximo jueves 

Cuáles son todas las ciudades que tienen feriado este jueves 19 de marzo en Argentina

Hace 7 minutos
En junio de 2025, asumió en reemplazo de Miguel Ángel Russo.

Ayude dejó de ser entrenador de San Lorenzo: quiénes son los candidatos para reemplazarlo

Hace 12 minutos
El origen de San Patricio, una de las fiestas más populares del mundo.

Día de San Patricio: por qué se celebra hoy en Argentina y cuál es su origen

Hace 15 minutos
RogerZaldivar sigue una tradición familiar en la oftamología ya que su padre acumuló varios reconocimientos similares

Un médico argentino fue elegido entre los 50 más influyentes del mundo

Hace 28 minutos
play
La demolición del Albergue Warnes fue un hito de comienzos de la década de 1990.

A 35 años de la demolición del Albergue Warnes: de proyecto sanitario a emblema del abandono

Hace 31 minutos