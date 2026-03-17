Guerra en Medio Oriente: Israel asegura haber matado al jefe de seguridad iraní, Alí Larijani

Israel Katz, ministro de Defensa, anunció el deceso del actual jefe del Consejo Superior de Seguridad en un video. La muerte habría tenido lugar después de un ataque en la ciudad de Teherán.

Larijani habría muerto en el mismo ataque que el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij.

Israel informó este martes que un ataque aéreo llevado a cabo durante la noche en Teherán provocó la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y considerado una de las figuras más influyentes del régimen.

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En el mismo operativo, según trascendió, también murió el jefe de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza] Soleimani. El anuncio fue confirmado por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, tras una evaluación de la situación realizada durante la mañana.

“Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno” , afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por su oficina a través de un video en redes sociales.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que Larijani era uno de los objetivos del ataque realizado en la capital iraní . De acuerdo con el comunicado militar, la operación se llevó a cabo con información de inteligencia precisa y fue ejecutada por la fuerza aérea israelí en el corazón de Teherán.

Las autoridades israelíes también informaron que, en una ofensiva separada, murió Gholamreza Soleimani, quien durante los últimos seis años había estado al frente de la milicia Basij.

Según las FDI, la organización paramilitar desempeñó un papel clave en la represión de las protestas internas en Irán. Bajo el mando de Soleimani, señalaron, las fuerzas Basij llevaron adelante “operaciones represivas significativas”, caracterizadas por el uso de violencia extrema, detenciones masivas y acciones directas contra manifestantes civiles.

Quién era Alí Larijani, el jefe de Seguridad asesinado en Irán

Ali Larijani fue uno de los políticos más influyentes de la República Islámica de Irán y durante décadas ocupó cargos de suma importancia dentro del sistema político del país. Nacido en 1957 en Najaf, en Irak, provenía de una familia religiosa de peso y se consolidó como parte del establishment iraní tras la Revolución Islámica de Irán de 1979.

A lo largo de su carrera desempeñó funciones clave en el aparato del Estado. Fue secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y uno de los principales negociadores del programa nuclear iraní, además de presidir el Parlamento entre 2008 y 2020, un cargo desde el cual tuvo gran influencia en la política interna y exterior del país.

Cercano al líder supremo Ali Khamenei, Larijani era considerado una figura pragmática dentro del sector conservador. Su familia también tuvo fuerte presencia en la política iraní: su hermano Sadeq Larijani fue jefe del Poder Judicial durante una década y miembro de los principales órganos de poder del régimen.