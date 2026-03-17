17 de marzo de 2026 Inicio
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Guerra en Medio Oriente: el líder supremo de Irán nombró a un acusado por el atentado a la AMIA como asesor militar

Mohsen Rezai, con pedido de captura de Interpol por presunta participación en el atentado a la mutual, fue designado en el cargo por Mojtaba Khamenei. "No aceptaremos ningún alto el fuego", anticipó.

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Mohsen Rezai ocupó distintos cargos en el régimen iraní.

Mohsen Rezai ocupó distintos cargos en el régimen iraní.

Télam
Larijani habría muerto en el mismo ataque que el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij.
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"El general Mohsen Rezai fue nombrado asesor militar por orden del comandante en jefe, el ayatolá Mojtaba Khamenei", indicó la agencia oficial Mehr.

Quién es Mohsen Rezai, el funcionario iraní con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA

Rezai, de 71 años, es una figura central en la estructura de poder iraní. Fue jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria entre 1981 y 1997, y ocupó cargos de peso como vicepresidente de Asuntos Económicos durante el gobierno de Ebrahim Raisi (2021-2024). Además, se desempeñó como secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen desde 1997.

El funcionario tiene una alerta roja de Interpol por su presunta participación en el atentado contra la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

En la base de datos de Interpol, la orden de captura lo acusa de "homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por odio racial o religioso".

amia
31 años después, el atentado a la AMIA continúa impune.

31 años después, el atentado a la AMIA continúa impune.

Rezai también fue vinculado al ataque contra la embajada de Israel en Argentina en 1992, que provocó 22 muertos y 242 heridos. Su propio hijo, Ahmad, lo implicó en ese atentado tras desertar a Estados Unidos en 1998 y pedir asilo político.

En política, Rezai fue candidato presidencial en 2005, 2009, 2013 y 2021, siempre dentro del sector conservador. Su carrera combina roles militares, académicos y de gobierno, y está marcada por su cercanía al núcleo duro del poder iraní.

Días atrás, afirmó al medio iraní Press TV que Irán no aceptará ningún alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel hasta que el país alcance un "resultado definitivo".

"A Irán se le ha agotado la paciencia, la cual había ejercido por razones humanitarias para evitar una guerra regional", advirtió. "Esta vez no habrá alto el fuego hasta que se alcance una solución definitiva", insitió.

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