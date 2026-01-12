Donald Trump advirtió que Estados Unidos se apoderará "de una forma u otra" de Groenlandia El republicano sostuvo su intención de anexar la isla al país norteamericano, tras los cuestionamientos a Dinamarca. "Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase", marcó. Por + Seguir en







Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Estados Unidos se apoderará de Groenlandia "de una forma u otra", en el marco de los cuestionamientos del gobierno republicano a las autoridades de Dinamarca por la administración de la isla.

En diálogo con la prensa mientras se encontraba en el Air Force One, Trump se refirió a las intenciones de otras potencias: "Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase". También marcó que se encuentra a disposición de alcanzar un acuerdo con Dinamarca, aunque sostuvo su pretensión de adquirir la isla.

En tanto, reconoció que la posible anexión de Groenlandia podría impactar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. "Si afecta a la OTAN, y afecta a la OTAN, pero ya sabes, ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", enfatizó.

El interés de Estados Unidos por la isla fue dado a conocer en un artículo del Washington Post, en el que el diario estadounidense aseguró que la Casa Blanca viene realizando cálculos sobre cuánto le costaría adquirir y administrar Groenlandia, y que incluso el gobierno de Trump hará una oferta económica a los groenlandeses para que acepten ser parte de Estados Unidos.

trump amenaza Donald Trump, presidente de Estados Unidos. "El presidente cree que Groenlandia es un lugar estratégicamente importante y confía en que los groenlandeses estarían mejor atendidos si Estados Unidos los protegiera de las amenazas modernas en la región del Ártico", respondió una portavoz de la Casa Blanca al ser consultado al respecto.