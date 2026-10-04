4 de octubre de 2026 Inicio
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Flávio Bolsonaro, tras la ventaja en primera vuelta: "Yo quiero la oportunidad de cuidar a Brasil"

El candidato del Partido Liberal, que obtuvo poco más del 47% de los votos frente al 45% de Lula, se expresó luego del cierre de los comicios en Brasil, que tendrán segunda vuelta mano a mano el domingo 25 de octubre.

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Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, tras los resultados finales de las elecciones presidenciales en Brasil. 

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Flávio Bolsonaro, actual senador y candidato a presidente por el Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habló públicamente este domingo tras el cierre de los comicios en Brasil, en una una elección marcada por la polarización con el actual mandatario, Lula da Silva. "Estoy muy feliz de verdad", afirmó el senador.

Lula da Silva, tres veces presidente de Brasil.
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Brasil llegó a las elecciones presidenciales con 158,7 millones de ciudadanos habilitados para votar y una fuerte disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, los dos principales protagonistas de una jornada que también incluyó la elección de gobernadores, senadores, diputados federales y representantes estaduales.

Las urnas estuvieron abiertas entre las 8 y las 17, en horario de Brasilia, y a partir del cierre comenzó la divulgación de los primeros resultados oficiales. La atención quedó centrada en el avance del escrutinio presidencial y en la posibilidad de que la elección se resuelva este domingo o requiera una segunda vuelta.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil.

Durante la mañana, Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y manifestó su expectativa de que Brasil definiera al presidente en primera vuelta. El senador sostuvo que su candidatura representaba una alternativa frente al gobierno de Lula y reclamó un cambio político en el país, en una jornada atravesada por una alta polarización.

Por su parte, Lula da Silva también emitió su voto en San Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo, acompañado por dirigentes de su espacio. El presidente buscó renovar su mandato por cuarta vez y destacó durante la jornada los resultados de su gestión, mientras la campaña cerró con una disputa estrecha entre los dos principales candidatos.

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