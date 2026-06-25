25 de junio de 2026 Inicio
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Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela

El geólogo Víctor Ramos explicó en C5N que los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 responden a la reactivación de un complejo sistema de fallas en el norte venezolano.

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Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela

El geólogo Víctor Ramos explicó en C5N que los dos terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles, que dejaron como saldo al menos 164 muertos y casi mil heridos, responden a la activación de un sistema de fallas de gran extensión que atraviesa el norte del país.

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Ramos explicó que no se trata de eventos aislados, sino de la liberación de energía en una zona altamente inestable lo que provocó dos sismos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5 ocurrido apenas 39 segundos después. En ese sentido, comparó la magnitud del fenómeno con el terremoto de Caucete, en San Juan, destacando que se trata de niveles de energía equivalentes, aunque en este caso fueron “uno detrás del otro” y sobre estructuras geológicas interconectadas.

El especialista señaló como protagonistas a la Falla de Boconó y la Falla de San Sebastián, dos de los sistemas tectónicos más importantes de la región. Esta última, subrayó, tiene particular relevancia porque atraviesa zonas cercanas a Caracas. El segmento que se habría activado se ubica a unos 200 kilómetros de la capital, aunque el impacto se sintió en un amplio corredor urbano del centro-norte venezolano.

“El movimiento se dio en una zona muy extensa y con muchas ciudades involucradas”, fue la idea central que remarcó Ramos al analizar los mapas de impacto, donde aparecen localidades como Puerto Cabello dentro del área de actividad sísmica.

Sismos en Venezuela: advierten posibles réplicas

Uno de los puntos más preocupantes del análisis del geólogo está vinculado a la posibilidad de nuevas réplicas. Según advirtió, este tipo de eventos suelen generar ajustes posteriores en la corteza terrestre que pueden ser incluso significativos.

Ramos estimó que existe una probabilidad muy alta, del orden del 98%, de que se registren réplicas en los próximos días, con magnitudes que podrían ubicarse entre 6 y 7. “No es un proceso inmediato ni lineal: puede ocurrir en horas, días o incluso dentro de las próximas 72 horas”, señaló.

En esa línea, advirtió que la región se encuentra en un escenario de inestabilidad activa, con liberación de energía acumulada. También recordó que la Falla de Boconó no registraba un movimiento importante desde 1812, lo que refuerza el carácter excepcional del evento.

El impacto de los sismos en Venezuela

Los sismos dejaron hasta el momento un saldo de al menos 164 muertos y cerca de mil heridos, según informó el gobierno venezolano, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avancen las tareas de rescate.

El epicentro del primer evento se ubicó cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, mientras que el segundo, más potente, se registró en las inmediaciones del municipio de Yumare. Ambos impactos provocaron el colapso de edificios, daños estructurales severos y escenas de pánico en distintas ciudades.

Desde el Ejecutivo venezolano, la presidenta encargada Delcy Rodríguez calificó la situación como “una verdadera tragedia” y anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura, hospitales y viviendas.

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