IR A
IR A

Está escondida en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es infravalorada: la serie thriller que es buenísima

Una producción de ciencia basada en un misterio científico logró pasar desapercibida pese a su propuesta narrativa y a su formato autoconclusivo.

La serie escondida de Netflix que sorprende por su misterio.

La serie escondida de Netflix que sorprende por su misterio.

Dentro del extenso catálogo de Netflix, las producciones de ciencia ficción ocupan un lugar destacado. Títulos como Stranger Things, DARK, El eternauta, 1899, El problema de los tres cuerpos, Alice in Borderland y Altered Carbon lograron instalarse rápidamente entre los contenidos más comentados de la plataforma. Sin embargo, no todas las propuestas del género alcanzan el mismo nivel de difusión, incluso cuando presentan una calidad narrativa y estética comparable.

Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.
Te puede interesar:

De qué se trata Favor peligroso, la película de crimen con Idris Elba que llegó a Netflix

En ese grupo de series que pasaron casi desapercibidas aparece Katla, una producción que combina thriller y ciencia ficción en un entorno tan singular como inquietante: Islandia. A diferencia de otras ficciones que apuestan por escenarios futuristas o grandes despliegues tecnológicos, esta historia construye su tensión a partir de un fenómeno natural real, transformándolo en el eje de un misterio que se vuelve cada vez más perturbador.

Con solo ocho capítulos y una única temporada, la serie propone un relato compacto, sin rellenos, donde cada episodio suma elementos que profundizan la incertidumbre. Esa estructura breve favorece el ritmo narrativo y permite que la tensión se sostenga de principio a fin, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan una experiencia intensa dentro del género.

KATLA NETFLIX
La serie de Netflix está ambientada en Islandia y gira en torno a un misterio surgido tras la erupción de un volcán subglacial.

La serie de Netflix está ambientada en Islandia y gira en torno a un misterio surgido tras la erupción de un volcán subglacial.

Netflix: sinopsis de Katla

La trama se sitúa un año después de la erupción de un volcán subglacial en Islandia, una formación que se encuentra bajo capas de hielo y cuya actividad provoca el derretimiento del glaciar que la cubre. En la serie, un grupo de científicos continúa investigando las consecuencias de aquel fenómeno natural que dejó una huella profunda en la región y en su comunidad, cuando un hecho inesperado altera por completo el escenario: una joven aparece en medio del glaciar, cubierta de ceniza y en un evidente estado de desorientación, sin que exista una explicación lógica sobre cómo llegó hasta allí.

La mujer no se muestra hostil, sino que parece buscar ayuda, aunque es incapaz de ofrecer respuestas coherentes acerca de su procedencia, lo que incrementa la sensación de que algo fuera de lo común está ocurriendo. A partir de ese punto, la historia se desarrolla a través de giros narrativos constantes que evitan explicaciones simples y construyen un clima inquietante donde lo científico y lo inexplicable se entrelazan, apoyándose en el misterio, el suspenso y la atmósfera para consolidar a Katla como una propuesta distinta dentro del catálogo de Netflix.

Tráiler de Katla

Embed - SERIE: Katla (2021) | Trailer subtitulado en español | Netflix

Reparto de Katla

La serie tiene una estructura coral, pero el eje narrativo y emocional está puesto principalmente en Gríma, alrededor de quien se articula el misterio central. A su vez, el relato se completa con un conjunto de personajes ligados a la investigación científica y a la comunidad afectada por la erupción volcánica.

  • Íris Tanja Flygenring como Gríma: protagonista de la serie. Es una joven marcada por la desaparición de su hermana durante la erupción y su historia personal funciona como el corazón emocional del relato. Desde su perspectiva se profundiza el conflicto entre el dolor, la memoria y los fenómenos inexplicables.
  • Aliette Opheim como Gunhild: integrante del equipo científico que estudia el volcán. Representa la mirada racional y académica frente a los acontecimientos que desafían la lógica.
  • Ingvar Sigurðsson como Þór: uno de los habitantes del pueblo, vinculado a los efectos emocionales y sociales que deja la erupción en la comunidad.
  • Björn Thors como Darri: otro de los investigadores, clave en el abordaje científico de los sucesos que rodean al glaciar.
  • Guðrún Ýr Eyfjörð como Ása: personaje que aporta tensión psicológica y complejidad emocional al entramado narrativo.

Este reparto sostiene el tono sobrio de la serie y refuerza el contraste permanente entre la explicación científica y los hechos que parecen no tener una respuesta racional, con Gríma como figura central que articula el drama personal y el misterio fantástico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con este lanzamiento, Stranger Things demuestra que su historia no termina del todo: sigue viva en la memoria colectiva y en el vínculo emocional con su audiencia.
play

Este documental del cierre de una histórica serie de Netflix está emocionando a todos: cuál es

La nueva serie de Netflix en 2026. 
play

Hoy en Netflix: tiene 8 capítulos y es la versión latina de Emily in Paris

La plataforma confirmó su estreno para este lunes 12 de enero, Una última aventura de Stranger Things 5, un documental que se adentró en el rodaje de la quinta y última temporada de la serie. 
play

Qué muestra Netflix en Una última aventura de Stranger Things 5, el estreno sorpresa sobre la famosa serie

Esta miniserie alemana se estrenó en Netflix en 2023.
play

Hoy en Netflix: tiene tan solo 6 capítulos y es una serie realmente adictiva

El nuevo flequillo abierto de Sadie Sink acompaña el cierre de una etapa clave en Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Sadie Sink, quien hace de Max Mayfield en Stranger Things: cambió su look

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

últimas noticias

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Hace 16 minutos
Delcy Rodríguez retomó la actividad de su cuenta de X (ex-Twitter).

Cayó el bloqueo de Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

Hace 21 minutos
play

Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Hace 39 minutos
El 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Cambio climático: aseguran que 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Hace 58 minutos
Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Hace 1 hora