¿Tienen futuro? Qué pasa con Marvel y la continuación de Blade y She-Hulk

Con Avengers: Doomsday prevista para diciembre y Avengers: Secret Wars cerrando la saga en 2027, el tiempo corre en contra de ambos personajes. La pregunta ya no es cuándo volverán, sino si Marvel se atreverá a apostar de verdad por ellos.

Durante años, Blade fue uno de esos proyectos que prometían sacudir el Universo Cinematográfico de Marvel desde sus cimientos. No por nostalgia, sino porque suponía abrir de verdad la puerta al lado más oscuro y sobrenatural del MCU. Sin embargo, a estas alturas, el regreso del cazavampiros se ha convertido en una historia de retrasos , reinicios creativos y decisiones que dejan más preguntas que respuestas. Y mientras Blade sigue atrapado en el limbo, She-Hulk tampoco parece tener asegurado su sitio en la próxima gran reunión de héroes . Según nuevos rumores , Jennifer Walters podría quedarse fuera de Avengers: Doomsday , algo que hace no tanto parecía impensable .

En 2019 , Kevin Feige subió al escenario del Hall H de la Comic-Con de San Diego y presentó a Mahershala Ali como el nuevo Blade . Fue un golpe sobre la mesa. Marvel recuperaba a uno de sus personajes más icónicos con un actor de prestigio y una clara intención de explorar nuevos territorios narrativos .

Desde entonces, el proyecto ha pasado por múltiples fechas de estreno, guionistas y directores , hasta desaparecer por completo del calendario oficial. A día de hoy, Blade sigue existiendo , pero solo sobre el papel.

Según el insider Alex Perez, de The Cosmic Circus , la idea original era mucho más ambiciosa de lo que imaginábamos . El planteamiento no solo giraba en torno a Blade como personaje, sino a la historia y el legado de la Ebony Blade , el arma maldita vinculada a Dane Whitman .

La película iba a profundizar en el lado sobrenatural del MCU , introduciendo conceptos como vampiros , Lilith, el Inframundo y una mitología oscura que habría servido de antesala para una futura película de Midnight Sons. Incluso el título tenía un doble significado : Blade como personaje y Blade como linaje maldito.

Este enfoque habría cambiado por completo el tono del MCU, alejándolo del humor ligero y acercándolo a algo más cercano al terror y la fantasía oscura. Precisamente ahí parece haber estado el problema.

Demasiado oscura para el Marvel actual

Entre las versiones descartadas hubo una ambientada en los años 20 y otra que incluía a Dane Whitman, interpretado por Kit Harington, como coprotagonista. Ideas potentes, pero que chocaban con una Marvel cada vez más obsesionada con encajar piezas para sus grandes eventos corales.

El resultado ha sido un proyecto rehén de la indecisión creativa. Blade sigue anunciado, pero sin rumbo claro, y cada nuevo rumor hace pensar que Marvel no termina de saber qué hacer con él… o si realmente se atreve a hacerlo.

El inesperado problema de She-Hulk

Mientras Blade se diluye, She-Hulk también ha pasado de promesa a incógnita. Tras el estreno de She-Hulk: Attorney at Law, parecía claro que Jennifer Walters tendría un papel importante en el futuro del MCU, especialmente en las películas de los Vengadores.

Sin embargo, según los últimos rumores, She-Hulk no estaría actualmente en Avengers: Doomsday. El motivo no sería narrativo, sino extracinematográfico: la tensa relación entre Tatiana Maslany y Disney tras una polémica pública en redes sociales.

La información apunta a que She-Hulk podría aparecer más adelante, ya sea en Secret Wars o incluso añadida durante los reshoots de Doomsday. No sería la primera vez que Marvel introduce personajes en fases tardías del rodaje.

Eso sí, si la situación no se reconduce, el estudio podría optar por una solución drástica: el recast. No sería algo nuevo; Mark Ruffalo sustituyó a Edward Norton sin demasiados traumas para la franquicia. Lo curioso es que, en los cómics, She-Hulk ha sido más vengadora que Hulk. Quitarla del tablero ahora sería desperdiciar un personaje con muchísimo potencial, justo cuando el MCU necesita caras reconocibles que conecten con el público.

Por su parte, Blade sigue siendo la gran oportunidad perdida: una película que podía redefinir el género dentro de Marvel y que, de momento, solo existe como un “lo que pudo haber sido”.

Con Avengers: Doomsday prevista para diciembre y Avengers: Secret Wars cerrando la saga en 2027, el tiempo corre en contra de ambos personajes. La pregunta ya no es cuándo volverán, sino si Marvel se atreverá a apostar de verdad por ellos.