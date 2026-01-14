14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Incendios en Chubut: el fuego consumió más de 12 mil hectáreas en Puerto Patriada y Epuyén

Las fuertes ráfagas de viento reavivaron focos y se expanden por el terreno. Los brigadistas trabajan desde hace más de una semana para poder contener las llamas. En Epuyén se declaró el estado de emergencia ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.

Por

El fuego no da tregua en la Patagonia. 

Continúan los incendios en la provincia de Chubut, un foco de Puerto Patriada se reactivó, lo que generó la movilización de 659 brigadistas, voluntarios y personal en el lugar. En Epuyén se declaró el estado de emergencia ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.

Te puede interesar:

Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Desde Puerto Patriada, el periodista Bernardo Magnago habló para C5N con José Moyano, piloto de incendios que trabaja en la zona, quien contó como es su trabajo diariamente en las zonas afectadas por el fuego.

"Estamos esperando el despacho, tenemos el avión listo, ya se activaron helicópteros y un avión hidrante", contó y añadió que la descarga de agua, la tiran a un nivel bajo, porque "es difícil que el agua llegue bien abajo, lo ideal es cinco metros sobre la copa del árbol, a veces arriesgamos un poco más, estamos próximo a la copa del pino".

El tipo de avión que utilizan debe cargar agua en pista, por lo que deben volver a aterrizar y despegar en el aeropuerto, durante la jornada del marte realizaron cerca de 40 disparos, en el caso de un avión anfibio, este recarga el agua en el lago.

"El agua viaja a esa velocidad y mayor se dispersaría distinto, usamos una puerta que está abajo, en ese caso que queremos que se concentre más damos la apertura máxima, en ese caso el avión tira el agua mucho más rápido", aseguró.

Informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego

El último parte de anoche del Servicio Provincial de Manejo del Fuego informó en sus redes sociales que el fuego continúa activo, estiman que cerca de 11.970 hectáreas fueron afectadas,

"El personal trabajó en los sectores destinados con herramientas manuales y equipos de agua para reforzar fajas cortafuegos y tareas de enfriamiento con equipos de agua. Los medios aéreos operaron en la zona del La Condorera y El Coihue a requerimiento del personal de línea", expresaron.

Durante la jornada del miércoles "se continuarán con los mismos trabajos para consolidar las fajas cortafuegos con herramientas manuales y tareas de enfriamiento. Personal del Splif Bariloche se sumarán al grupo destinado a trabajar en el sector de Bahía Las Percas – La Condorera.El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial".

Noticias relacionadas

El 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Cambio climático: aseguran que 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Según la OMS, a exposición prolongada a los rayos UV puede provocar cáncer de piel, entre otras

Alerta por radiación UV extrema en Argentina: las precauciones a tener cuenta

La clave de esta técnica está en la reacción de Maillard, un proceso químico que ocurre cuando proteínas y azúcares entran en contacto con altas temperaturas.

3-3-2-2: así es el truco para hacer la carne y que quede en el punto que quieras

Francisco Laureana, conocido como “El sátiro de San Isidro” fue autor de varios asesinatos en solo seis meses

Lo llamaban El Asesino Puntual y aterrorizó a San Isidro: quién era el hombre que cometía crímenes en serie

play

Qué dice el último parte médico de Bastian, el niño atropellado en Pinamar

play

Nuevas cancelaciones de vuelos de Flybondi en Aeroparque: gran malestar en miles de pasajeros

Rating Cero

Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Con Avengers: Doomsday prevista para diciembre y Avengers: Secret Wars cerrando la saga en 2027, el tiempo corre en contra de ambos personajes. La pregunta ya no es cuándo volverán, sino si Marvel se atreverá a apostar de verdad por ellos.

¿Tienen futuro? Qué pasa con Marvel y la continuación de Blade y She-Hulk

La serie escondida de Netflix que sorprende por su misterio.
play

Está escondida en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es infravalorada: la serie thriller que es buenísima

Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.
play

De qué se trata Favor peligroso, la película de crimen con Idris Elba que llegó a Netflix

Vicuña fue perjudicado por el cambio de horario de los programas. 

La drástica decisión de El Trece con Benjamín Vicuña y su programa: "Le sacan..."

Joe Keery atraviesa una etapa de redefinición profesional tras el cierre de Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Joe Keery, de Stranger Things: sorprendió a todo el mundo

últimas noticias

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Hace 15 minutos
Delcy Rodríguez retomó la actividad de su cuenta de X (ex-Twitter).

Cayó el bloqueo de Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

Hace 20 minutos
play

Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Hace 38 minutos
El 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Cambio climático: aseguran que 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Hace 57 minutos
Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Hace 1 hora