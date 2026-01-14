Incendios en Chubut: el fuego consumió más de 12 mil hectáreas en Puerto Patriada y Epuyén

Continúan los incendios en la provincia de Chubut, un foco de Puerto Patriada se reactivó, lo que generó la movilización de 659 brigadistas, voluntarios y personal en el lugar. En Epuyén se declaró el estado de emergencia ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.
Desde Puerto Patriada, el periodista Bernardo Magnago habló para C5N con José Moyano, piloto de incendios que trabaja en la zona, quien contó como es su trabajo diariamente en las zonas afectadas por el fuego.
"Estamos esperando el despacho, tenemos el avión listo, ya se activaron helicópteros y un avión hidrante", contó y añadió que la descarga de agua, la tiran a un nivel bajo, porque "es difícil que el agua llegue bien abajo, lo ideal es cinco metros sobre la copa del árbol, a veces arriesgamos un poco más, estamos próximo a la copa del pino".
El tipo de avión que utilizan debe cargar agua en pista, por lo que deben volver a aterrizar y despegar en el aeropuerto, durante la jornada del marte realizaron cerca de 40 disparos, en el caso de un avión anfibio, este recarga el agua en el lago.
"El agua viaja a esa velocidad y mayor se dispersaría distinto, usamos una puerta que está abajo, en ese caso que queremos que se concentre más damos la apertura máxima, en ese caso el avión tira el agua mucho más rápido", aseguró.
Informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego
El último parte de anoche del Servicio Provincial de Manejo del Fuego informó en sus redes sociales que el fuego continúa activo, estiman que cerca de 11.970 hectáreas fueron afectadas,
"El personal trabajó en los sectores destinados con herramientas manuales y equipos de agua para reforzar fajas cortafuegos y tareas de enfriamiento con equipos de agua. Los medios aéreos operaron en la zona del La Condorera y El Coihue a requerimiento del personal de línea", expresaron.
Durante la jornada del miércoles "se continuarán con los mismos trabajos para consolidar las fajas cortafuegos con herramientas manuales y tareas de enfriamiento. Personal del Splif Bariloche se sumarán al grupo destinado a trabajar en el sector de Bahía Las Percas – La Condorera.El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial".