Incendios en Chubut: el fuego consumió más de 12 mil hectáreas en Puerto Patriada y Epuyén Las fuertes ráfagas de viento reavivaron focos y se expanden por el terreno. Los brigadistas trabajan desde hace más de una semana para poder contener las llamas. En Epuyén se declaró el estado de emergencia ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. Por + Seguir en







El fuego no da tregua en la Patagonia.

Continúan los incendios en la provincia de Chubut, un foco de Puerto Patriada se reactivó, lo que generó la movilización de 659 brigadistas, voluntarios y personal en el lugar. En Epuyén se declaró el estado de emergencia ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.

Desde Puerto Patriada, el periodista Bernardo Magnago habló para C5N con José Moyano, piloto de incendios que trabaja en la zona, quien contó como es su trabajo diariamente en las zonas afectadas por el fuego.

"Estamos esperando el despacho, tenemos el avión listo, ya se activaron helicópteros y un avión hidrante", contó y añadió que la descarga de agua, la tiran a un nivel bajo, porque "es difícil que el agua llegue bien abajo, lo ideal es cinco metros sobre la copa del árbol, a veces arriesgamos un poco más, estamos próximo a la copa del pino".

El tipo de avión que utilizan debe cargar agua en pista, por lo que deben volver a aterrizar y despegar en el aeropuerto, durante la jornada del marte realizaron cerca de 40 disparos, en el caso de un avión anfibio, este recarga el agua en el lago.

"El agua viaja a esa velocidad y mayor se dispersaría distinto, usamos una puerta que está abajo, en ese caso que queremos que se concentre más damos la apertura máxima, en ese caso el avión tira el agua mucho más rápido", aseguró.