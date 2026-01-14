La panelista de Bondi Live contó en detalle sobre su nueva conquista y detalló cómo fue que inició su nueva relación: "Te juro que me buscan más los chicos más jóvenes que los de mi edad. Me encara mucho el pibe joven".

En medio del escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani , la actriz Sabrina Rojas habló sobre su vida amorosa luego de separarse de Tucu López y contó que está en pareja con un joven 15 años menor que ella. “Te juro que me buscan más los chicos más jóvenes que los de mi edad”, contó.

Ante una pregunta de su compañero sobre su situación amorosa, Rojas contó que está chongueando “como loca”, mientras mantiene su soltería. Ese comentario generó sorpresa entre la mesa del programa de Bondi Live.

“No me gustan los chicos jóvenes. Me gustan más de mi edad para ponerme en pareja" , aseguró y explicó que su personalidad al aceptar esta modernidad, algo que admitió que no la tenía acostumbrada. “Bueno, a veces te cautivan los chicos”, bromeó. Pero no dio nombres, ni tampoco especificó si se trataba de algún famoso.

Esta conversación se dio en medio del debate sobre su expareja, Luciano Castro, y infidelidad a Griselda Siciliani. La actriz opinó que “Él es un buen tipo, pero bueno, hay veces que pensás y decís 'dale, boludo, no te podés equivocar tantas veces'. Ya se te viralizó un... Tenés que tener cuidado. Y de verdad es, o quedate soltero, o dejá de lastimar minas, porque yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima".

Luciano Castro afronta días difíciles luego de la filtración de un audio y una supuesta infidelidad. Ante esta situación, su pareja, Griselda Siciliani, salió a hablar y habló sobre los rumores de separación en medio de la polémica.

Todo comenzó cuando una actriz danesa reveló que tuvo intercambios de mensajes con el actor y hasta se habrían dado un beso y ahora, apareció una nueva mujer que asegura haber tenido con contacto con el galán de telenovelas durante su relación con la protagonista de Envidiosa.

En busca de una voz más que autorizada en la relación, Ángel De Brito le envió un mensaje a Siciliani consultándole por la ruptura y ella no dudó en responder en dar su postura: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”.

Si bien en medio de las fiestas tuvo unos días de relax por la playa de Brasil y en la Costa argentina, la actriz atraviesa un gran momento en el ámbito laboral, y explicó que está con “la previa de algo que aún no se anunció” y que iniciará la filmación diez días, mientras termina la serie de La One (Moria Casán), por eso ya regresó a la Ciudad y está separada momentáneamente de su novio.

De igual modo, hablando puntualmente de cómo vive las nuevas versiones de infidelidad de Castro y supuesta separación: “Es demasiado todo. Mientras, voy pensando en todas estas cositas que pasan. Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.