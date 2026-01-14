14 de enero de 2026 Inicio
Crisis en Irán: el jefe del Poder Judicial advirtió que habrá "juicio y castigo" para los manifestantes

Así lo indicó el funcionario sobre los casos de los acusados de violencia o actividades terroristas, en el medio de la ola de protestas contra el ayatolá. Se manejarán “lo más rápido posible”.

Irán realiza manifestaciones en todo el país.

Irán realiza manifestaciones en todo el país.

En medio de toda la crisis que atraviesa Irán, el jefe del Poder Judicial del país indicó que los manifestantes acusados de violencia o actividades terroristas tendrán “prioridad para el juicio y el castigo”. Lo que generó preocupación porque hay miles de detenidos por las marchas masivas contra el Gobierno.

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.
La agencia de Noticias Fars, afiliada al estado iraní, el presidente del Tribunal Supremo Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, indicó que “cualquiera que haya atacado a personas, fuerzas de seguridad o instalaciones y edificios mientras está armado o equipado con materiales explosivos o incendiarios, y haya cometido actos terroristas, ciertamente debe tener prioridad para ser juzgado y castigado”.

Mohseni-Eje’i pasó cinco horas en una prisión de Teherán revisando el estado y los archivos de los detenidos, según el medio de radio estatal de la República Islámica de Irán (IRIB).

protestas irán 9-1-26
La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

Más de 18.137 de personas fueron arrestadas desde el inicio de las protestas y aumenta la preocupación por el manifestante iraní Erfan Soltani, luego de que el Departamento de Estados de Estados Unidos dijeran que las autoridades iraníes planeaban ejecutarlo.

Las sentencias de muerte y los juicios simulados son moneda corriente en Irán. Cabe destacar que a Soltani no se le permitió tener abogado ni un nuevo juicio.

