Crisis en Irán: el jefe del Poder Judicial advirtió que habrá "juicio y castigo" para los manifestantes

En medio de toda la crisis que atraviesa Irán, el jefe del Poder Judicial del país indicó que los manifestantes acusados de violencia o actividades terroristas tendrán “prioridad para el juicio y el castigo”. Lo que generó preocupación porque hay miles de detenidos por las marchas masivas contra el Gobierno.
La agencia de Noticias Fars, afiliada al estado iraní, el presidente del Tribunal Supremo Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, indicó que “cualquiera que haya atacado a personas, fuerzas de seguridad o instalaciones y edificios mientras está armado o equipado con materiales explosivos o incendiarios, y haya cometido actos terroristas, ciertamente debe tener prioridad para ser juzgado y castigado”.
Mohseni-Eje’i pasó cinco horas en una prisión de Teherán revisando el estado y los archivos de los detenidos, según el medio de radio estatal de la República Islámica de Irán (IRIB).
Más de 18.137 de personas fueron arrestadas desde el inicio de las protestas y aumenta la preocupación por el manifestante iraní Erfan Soltani, luego de que el Departamento de Estados de Estados Unidos dijeran que las autoridades iraníes planeaban ejecutarlo.
Las sentencias de muerte y los juicios simulados son moneda corriente en Irán. Cabe destacar que a Soltani no se le permitió tener abogado ni un nuevo juicio.