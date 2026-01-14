IR A
Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

La actriz habló con el periodista Ángel De Brito y reveló cómo está la relación con el galán. Actualmente está en Buenos Aires para continuar con sus compromisos laborales.

Luciano Castro afronta días difíciles luego de la filtración de un audio y una supuesta infidelidad. Ante esta situación, su pareja, Griselda Siciliani, salió a hablar y habló sobre los rumores de separación en medio de la polémica.

Te puede interesar:

Todo comenzó cuando una actriz danesa reveló que tuvo intercambios de mensajes con el actor y hasta se habrían dado un beso y ahora, apareció una nueva mujer que asegura haber tenido con contacto con el galán de telenovelas durante su relación con la protagonista de Envidiosa.

En busca de una voz más que autorizada en la relación, Ángel De Brito le envió un mensaje a Siciliani consultándole por la ruptura y ella no dudó en responder en dar su postura: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”.

Si bien en medio de las fiestas tuvo unos días de relax por la playa de Brasil y en la Costa argentina, la actriz atraviesa un gran momento en el ámbito laboral, y explicó que está con “la previa de algo que aún no se anunció” y que iniciará la filmación diez días, mientras termina la serie de La One (Moria Casán), por eso ya regresó a la Ciudad y está separada momentáneamente de su novio.

De igual modo, hablando puntualmente de cómo vive las nuevas versiones de infidelidad de Castro y supuesta separación: “Es demasiado todo. Mientras, voy pensando en todas estas cositas que pasan. Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.

Leticia Siciliani fulminó a Luciano Castro: "Me muero de vergüenza"

El culebrón que protagonizan Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando personajes y quien apareció ahora en escena es nada más y nada menos que Leticia, la hermana de la actriz y compañera de tiras del actor. La ex participante de MasterChef habló sin filtro sobre el escándalo de la pareja y apoyó a su hermana.

Entrevistada por el programa A la tarde (América TV) Leticia fue contundente: ""Me muero de la vergüenza, no puedo decirle más que eso". Además reflexionó sobre la alta exposición de la pareja de los últimos días y expresó "Es la intimidad de Lu. A mi hermana (Griselda) no le gusta hablar, menos voy a hablar yo de ella".

La actriz también se burló de los audios de su cuñado que circularon en redes y opinó: "Era hora que lo dijera, que se sentía patético. Me muero de la risa con lo de los memes, si no te reís... Cómo se te ocurre hermano". Por otro lado, se refirió a la supuesta ruptura y confesó que "estuve con ellos hasta el finde y al menos yo no me enteré de la separación".

