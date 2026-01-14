La drástica decisión de El Trece con Benjamín Vicuña y su programa: "Le sacan..."

Las autoridades del canal decidieron hacer una modificación en la grilla televisiva para poder potenciar el rating y hacerle frente a Telefe.

El programa de Benjamín Vicuña en El Trece comenzó hace algunos días, pero desde el canal ya hicieron una modificación en la grilla de programación con el fin de priorizar el rating. De este modo, decidieron beneficiar a otro ciclo de la tarde para fomentar más la audiencia.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

The Balls con la conducción de Benjamín Vicuña comenzó hace pocos días porque previamente el programa era conducido por Guido Kaczka, pero fue removido del canal meses atrás. En este caso, decidieron volver a apostar por el formato, pero darle un nuevo giro.

En la cuenta oficial de Foro Medios informaron que “desde el lunes 12 de enero las autoridades optaron por sacarle 15 minutos del programa de Vicuña y ‘lo gana’ Cuestión de Peso”.

De este modo, el ciclo que conduce Mario Massaccesiirá de 16.30 a 16.45, mientas que The Balls va de 18:45 a 20. Esto tiene que ver con el éxito del programa de la tarde y quieren darle prioridad.

Entrando en la recta final de Masterchef Celebrity, el jurado tuvo un tenso cruce en la última edición que salió al aire por Telefe, ¿por culpa de La Joaqui? Es que Damián Betular y Germán Martitegui tuvieron diferentes posturas a la hora de la devolución de la cantante.

Toda la secuencia se dio después que Wanda Nara llamara a la artista a presentar su plato y después de probar lo presentado Betular consideró que le faltaba algo, pero aseguró que “no termino de definir qué”. “Pero a lo que ibas a hacer hay un paso, hay un trabajo”, lanzó sin tapujos.

Acto seguido, Martitegui dio su devolución, pero difirió con el de su colega y fue contundente: “Para mí hay dos cosas completamente desconectadas acá, la sopa fría como una brisa de verano y después están los porotos y las arvejas que te pidió Betular, que están sobre cosidos, es como un guiso abajo, el kale no está crocante”.

Sin embargo, en ese preciso instante Germán interrumpió su opinión al advertir la cara del pastelero, quien le indica que “estaba crocante”. A modo de refutar su devolución, “Tegui” agarrar el alimento y lo mueve para mostrar que no está crocante. Sin más, se vuelve a su lugar sentenció: “No quiero hablar más”.

En medio del tenso momento, la conductora intentó calmar las aguas y le pidió que no peleen, aunque ambos negaron que se tratar de una discusión, sino simple “debate”. Tras dicho intercambio de opiniones, ambos tuvieron la misma postura con otros platos.