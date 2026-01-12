12 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump anunció aranceles del 25% a los países que comercien con Irán

La medida ya rige y se anunció en medio de amenazas militares de Washington y una dura represión del régimen iraní a las protestas internas. La Corte Suprema de EEUU analizará esta semana la legalidad de aranceles previos del mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales con la República Islámica de Irán. La decisión fue comunicada este lunes a través de Truth Social y, según precisó el propio mandatario, entró en vigencia de manera inmediata.

La mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022.
Represión en Irán: un nuevo informe estimó 648 muertos, pero alertó que podrían ser miles

"Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta Orden es definitiva. ¡Gracias por su atención!”, escribió.

image

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump admitiera que evalúa “acciones militares muy concretas” frente al escenario iraní, marcado por protestas masivas contra el gobierno del ayatolá Alí Jameneí. Las manifestaciones comenzaron tras la devaluación del rial y el impacto de la inflación, y derivaron en consignas abiertamente antigubernamentales.

“Estamos evaluando esto muy seriamente. El Ejército lo está examinando y estamos considerando opciones muy concretas”, señaló Trump ante la prensa a bordo del Air Force One. El mandatario también advirtió que una respuesta violenta del régimen frente a las protestas podría derivar en represalias por parte de Washington.

Desde Teherán, el canciller Abás Araqchi respondió con dureza y afirmó que “Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar”. En tanto, la ONG Iran Human Rights denunció que la represión dejó al menos 648 muertos —nueve de ellos menores—, miles de heridos y cerca de 10.000 detenidos.

En paralelo, Trump afrontará esta semana una definición clave en la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal deberá resolver si el presidente se excedió al utilizar la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles de manera unilateral, una decisión con fuerte impacto político y económico para la Casa Blanca.

