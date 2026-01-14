De qué se trata Favor peligroso, la película de crimen con Idris Elba que llegó a Netflix Un viejo estreno estadounidense de 2014 se lanzó en la popular plataforma de streaming y es tendencia, cautivando a miles se suscriptores. + Seguir en







Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos, ganando la atención de todos los suscriptores y seguidores. Este sitio web se convirtió en el más consumido del mundo entero.

Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos. Es un thriller de crimen e intriga que no te podés perder en el mes de enero 2026, un entretenimiento garantizado para que disfrutes desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en vacaciones.

Sinopsis de Favor peligroso, la película que ya está en Netflix Terri, una entregada esposa y madre, vive en una idílica casa en las afueras de Atlanta, pero un día, un encantador y peligroso fugitivo llama a su puerta para pedir ayuda porque su coche está averiado. Ella le ofrece su teléfono, pero pronto descubre cuáles son sus verdaderas intenciones.

Tráiler de Favor peligroso Embed - Favor Peligroso Tráiler Reparto de Favor peligroso Idris Elba como Colin

como Colin Taraji P. Henson como Terry

como Terry Kate del Castillo como Alexis

como Alexis Leslie Bibb como Meg

como Meg Henry Simmons como Jeffrey

como Jeffrey Mirage Moonschein como Ryan

como Ryan Frank Brennan como Parole Board Chairman

como Parole Board Chairman Kelly O'Neal como Officer Jacobs peli favor peligroso