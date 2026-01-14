De qué se trata Favor peligroso, la película de crimen con Idris Elba que llegó a Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos, ganando la atención de todos los suscriptores y seguidores. Este sitio web se convirtió en el más consumido del mundo entero.
Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos. Es un thriller de crimen e intriga que no te podés perder en el mes de enero 2026, un entretenimiento garantizado para que disfrutes desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en vacaciones.
Sinopsis de Favor peligroso, la película que ya está en Netflix
Terri, una entregada esposa y madre, vive en una idílica casa en las afueras de Atlanta, pero un día, un encantador y peligroso fugitivo llama a su puerta para pedir ayuda porque su coche está averiado. Ella le ofrece su teléfono, pero pronto descubre cuáles son sus verdaderas intenciones.