De qué se trata Favor peligroso, la película de crimen con Idris Elba que llegó a Netflix

Un viejo estreno estadounidense de 2014 se lanzó en la popular plataforma de streaming y es tendencia, cautivando a miles se suscriptores.

Ahora llegó a la gran N roja

Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos, ganando la atención de todos los suscriptores y seguidores. Este sitio web se convirtió en el más consumido del mundo entero.

Sinopsis de Favor peligroso, la película que ya está en Netflix

Terri, una entregada esposa y madre, vive en una idílica casa en las afueras de Atlanta, pero un día, un encantador y peligroso fugitivo llama a su puerta para pedir ayuda porque su coche está averiado. Ella le ofrece su teléfono, pero pronto descubre cuáles son sus verdaderas intenciones.

Tráiler de Favor peligroso

Embed - Favor Peligroso Tráiler

Reparto de Favor peligroso

  • Idris Elba como Colin
  • Taraji P. Henson como Terry
  • Kate del Castillo como Alexis
  • Leslie Bibb como Meg
  • Henry Simmons como Jeffrey
  • Mirage Moonschein como Ryan
  • Frank Brennan como Parole Board Chairman
  • Kelly O'Neal como Officer Jacobs
peli favor peligroso
