Represión en Irán: un nuevo informe estimó 648 muertos, pero alertó que podrían ser miles

La ONG Iran Human Rights sumó otra cifra a la cantidad de personas asesinadas por el gobierno iraní durante la ola de protestas que sacude al país. El apagón informativo impulsado por el régimen dificulta la precisión.

La mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022.

Las protestas que iniciaron a fines de diciembre en Irán fueron respondidas con represión estatal y un apagón informativo que dificulta precisar la cantidad de personas muertas y detenidas. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, estimó que hay 648 fallecidos, pero advirtió que "según algunas estimaciones, más de 6.000 podrían haber muerto".

A esa cifra se suma el registro de la ONG Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, de 538 muertos y más de 10.600 personas detenidas; y la estimación del medio Iran International, opositor al gobierno local y con sede en Londres, de 2.000 muertos y 2.300 personas detenidas en 12 días de protestas.

"La comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica", pidió el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, al anunciar el nuevo informe de muertes verificado por la ONG.

Cómo empezaron las protestas en Irán

Las manifestaciones estallaron el pasado 28 de diciembre, cuando un grupo de comerciantes organizaron una movilización en la capital de Teherán para protestar contra la inflación y la caída del rial, la moneda iraní. A partir de este momento, las movilizaciones se esparcieron a 25 de las 31 provincias del país y se trata de la mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a Mahsa Amini por llevar mal ajustado su velo.

La respuesta del régimen fue una dura represión que incluyó el despliegue de blindados y la Guardia Revolucionaria advirtió duras represalias si continúan las protestas.

"Esta situación es inaceptable y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores. El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad", aseguró el cuerpo militar de élite creado por el régimen iraní.

Para el gobierno del ayatolla, el responsable de esta ola de protestas están siendo motivadas por el hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, quien está radicado en Estados Unidos. En varios de los videos de las manifestaciones difundidos por redes sociales, se puede apreciar a varias personas que gritan "Javid Shah" (larga vida al Rey) "Es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Ante esta situación, el régimen decidió cortar el servicio de internet en todo el territorio para restringir la extensión de las protestas en el país. Pezeshkian volvió a llamar a "la máxima moderación" a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

El gobierno iraní responsabiliza tanto al hijo del emperador como a Estados Unidos por la crisis desatada en el país. Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las dificultades económicas de Irán eran básicamente producto de una "guerra económica y financiera a escala total" lanzada por la potencia norteamericana mediante sanciones "ilegales y crueles".

"La República Islámica no cederá ante los saboteadores", advirtió Khamenei durante este viernes.

