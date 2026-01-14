Los audios que comprometen a Julio Iglesias, tras la denuncia de dos extrabajadoras de sus mansiones El cantante de 83 años fue acusado por dos mujeres, quienes dieron a conocer sus testimonios y relataron casos entre enero y octubre el 2021. Por + Seguir en







Julio Iglesias, denunciado por abuso sexual. Redes sociales

El cantante Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual por parte de dos de sus exempleadas, quienes dieron a conocer aberrantes testimonios en los que relatan el calvario vivido desde enero y octubre del 2021, además contaron las agresiones físicas que recibieron.

Las trabajadoras fueron contratadas para las residencias que el artista tiene en República Dominicana y Bahamas. Ambas afirmaron haber sido sometidas a presiones para mantener relaciones sexuales con episodios de penetraciones sin consentimiento. Además, relataron haber recibido agresiones físicas como cachetazos y humillaciones verbales.

En algunas de las frases, las víctimas contaron: “Todas las mujeres que entran a trabajar en la casa de Julio Iglesias son víctimas. Yo creo que el impacto de nosotras acudamos a la Justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona a que hablen, y que crean en la Justicia. Y que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas y nada más".

"Todas las mujeres que entran a trabajar en la casa de Julio Iglesias son víctimas. Yo creo que el impacto de nosotras acudamos a la Justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona a que hablen, y que crean en la Justicia. Y que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas y nada más". "Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años y quiero que este sea el impacto, que mi voz les dé fuerza para que ellas también hablen y entre todas logremos hacer Justicia. Lo hago principalmente por mí, pero también lo hago ellas, por apoyo, porque no es justo lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa, porque nosotras entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico, psicológico y sexual".