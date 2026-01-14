14 de enero de 2026 Inicio
Los audios que comprometen a Julio Iglesias, tras la denuncia de dos extrabajadoras de sus mansiones

El cantante de 83 años fue acusado por dos mujeres, quienes dieron a conocer sus testimonios y relataron casos entre enero y octubre el 2021.

Julio Iglesias

Julio Iglesias, denunciado por abuso sexual.

El cantante Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual por parte de dos de sus exempleadas, quienes dieron a conocer aberrantes testimonios en los que relatan el calvario vivido desde enero y octubre del 2021, además contaron las agresiones físicas que recibieron.

Las trabajadoras fueron contratadas para las residencias que el artista tiene en República Dominicana y Bahamas. Ambas afirmaron haber sido sometidas a presiones para mantener relaciones sexuales con episodios de penetraciones sin consentimiento. Además, relataron haber recibido agresiones físicas como cachetazos y humillaciones verbales.

En algunas de las frases, las víctimas contaron: “Todas las mujeres que entran a trabajar en la casa de Julio Iglesias son víctimas. Yo creo que el impacto de nosotras acudamos a la Justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona a que hablen, y que crean en la Justicia. Y que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas y nada más".

Embed - RESUMIDO on Instagram: " “FUI BUSCANDO UN TRABAJO Y ME ENCONTRÉ CON ALGUIEN QUE ME DESTROZÓ LA VIDA” Mujeres denunciaron por abuso sexual a Julio Iglesias. Según la denuncia, los abusos ocurrieron mientras trabajaban en una casa en República Dominicana, en el año 2021. La denuncia se realizó el 5 de enero de 2026, en España. Además, relataron que él elegía personalmente a las empleadas y que después abusaba de ellas Los testimonios fueron grabados por Univisión, que ocultó la identidad de las mujeres y distorsionó sus voces para mantener su anonimato"
View this post on Instagram

“Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años y quiero que este sea el impacto, que mi voz les dé fuerza para que ellas también hablen y entre todas logremos hacer Justicia. Lo hago principalmente por mí, pero también lo hago ellas, por apoyo, porque no es justo lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa, porque nosotras entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico, psicológico y sexual", sumaron en elDiario.es.

Por su parte, la periodista Paloma García-Pelayo sacó a la luz en la Sexta Clave la primera reacción del implicado: “Julio está preocupado. Eso es lo que me traslada”, y agregó: “Está preocupado por el impacto internacional, porque hoy su imagen ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado internacionalmente por su imagen”.

