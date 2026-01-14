Javier Milei recibió a dos hermanos liberados por Hamás: estuvieron dos años como rehenes David y Ariel Cunio fueron secuestrados por el grupo terrorista palestino el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, en el oeste de Israel, y recién recuperaron la libertad en octubre de 2025. Por + Seguir en







Los hermanos David y Ariel Cunio fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz. X @OPRArgentina

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos David y Ariel Cunio, secuestrados durante el brutal ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, y liberados dos años más tarde.

Del encuentro también participaron el canciller, Pablo Quirno, y Leah Soibel, fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina.

El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del Presidente…

Quiénes son David y Ariel Cunio, los rehenes argentinos liberados por Hamás en octubre Los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacieron en Israel de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de 2025. Su abuela, Ester Cunio, evitó ser secuestrada por Hamás luego de mencionar a Lionel Messi.

El secuestro ocurrió en la madrugada en el kibutz Nir Oz. Ese día, la madre de los hermanos, Silvia había reunido a 20 familiares en su casa. A las 6:30 de la mañana, comenzaron a sonar las alarmas que advertían sobre un ataque. Fue Ariel, el hijo menor, quien alertó al grupo familiar por WhatsApp: "Están disparando contra la casa", "están adentro", "están rompiendo la puerta".

Silvia y su esposo se refugiaron en una habitación cerrada durante siete horas mientras los atacantes intentaban forzar la entrada. Otras casas del kibutz fueron incendiadas o destruidas. Mientras tanto, parte de su familia, incluyendo a Eitan y David, los mellizos, sufrieron asfixia en el encierro. Aunque la comunicación se interrumpió, Silvia pronto supo que varios de sus seres queridos habían sido secuestrados por Hamás.