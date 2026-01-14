14 de enero de 2026 Inicio
Nuevas cancelaciones de vuelos de Flybondi en Aeroparque: gran malestar en miles de pasajeros

Casi 50 vuelos programados para los últimos dos días fueron suspendidos por la empresa y los turistas tuvieron que quedarse horas esperando para obtener una respuesta.

Los vuelos de FlyBondi fueron cancelados.

El clima de tensión en el Aeroparque Jorge Newbery escaló en las últimas horas porque la empresa FlyBondi volvió a cancelar sus vuelos y ya van 126 de suspensiones en lo que va del 2026. Los turistas se quedaron varias horas en el lugar esperando las respuestas de la aerolínea.

Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Pero no es la primera vez que sucede, ya que es una situación que repite cada fin de semana y ya son miles de pasajeros los que no pudieron realizar sus destinos. El lunes cancelaron 20 de los 76 previstos, mientras que el domingo anuló 20 sobre 74. El martes volvió a actuar de la misma forma y el miércoles sumó uno más.

Esto indica que hay casi 50 vuelos cancelados en los últimos días y 126 en todo el año. “Nos reprogramaron el viaje. Tengo que ir a Neuquén al casamiento de mi hija y nos dejaron en banda. No me puedo perder el casamiento. Tienen que dar una solución hoy, ni mañana ni pasado”.

“Tenemos contratado todo. Si no viajamos hoy, ya perdemos este día. Si tenemos que viajar mañana, vamos a estar poco. Nos regresamos el sábado. Nos tienen que dar una solución sí o sí”, agregó.

El periodista especializado en servicio aéreo, Diego Dominelli, explicó en la red social X que Flybondi se comprometió a vender vuelos con una flota de aviones que aún no tenía disponible para operar, lo que explicaría el nivel de cancelaciones registrado en los últimos días. En tanto, desde la empresa por el momento no dieron explicaciones oficiales de los motivos de las cancelaciones.

