Alerta en Brasil por intoxicaciones masivas: guardias repletas de turistas por gastroenteritis El virus dura de uno a tres días y las personas presentan náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Muchos casos se dieron por tomar agua no potable. "Mi mamá está enferma, le dijeron que era por el agua del mar", contó una joven argentina.







El equipo de C5N informó desde Florianópolis por las intoxicaciones.

Un nuevo brote de gastroenteritis mantiene en alerta a turistas y autoridades sanitarias en Florianópolis, Brasil. Según el testimonio recogido por C5N, cientos de personas, entre ellas numerosos argentinos, están siendo atendidas por cuadros que incluyen náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, un cuadro que en la región ya es conocido popularmente como “el virus de Brasil”.

Desde el lugar, la periodista Ana Rodríguez Correa explicó para C5N que los casos están vinculados a la calidad del agua en temporada alta, aunque no siempre de manera directa por consumo de agua potable.

En Florianópolis funciona la plataforma oficial “Balneabilidade”, que indica qué playas están aptas para el ingreso de bañistas. Según Rodríguez Correa, durante los últimos días “la mayoría tenía bandera azul”, es decir, condiciones adecuadas. Sin embargo, la situación puede cambiar día a día, y existen reportes de zonas no aptas, especialmente en lagoas y aguas estancadas.

Cientos de argentinos, intoxicados en las playas de Brasil



Pese a ello, los contagios se multiplican. La periodista afirmó que incluso personas que no consumieron agua de la canilla y usaron únicamente agua mineral, terminaron con síntomas tras ingresar al mar. Ella misma relató haber tenido fiebre y vómitos, pese a que, según la web de control local, el agua estaba categorizada como apta.

Una turista de Resistencia, Chaco, relató que su madre fue diagnosticada con gastroenterocolitis “por el agua del mar” en Praia dos Ingleses, zona muy frecuentada por argentinos. "Se metieron al mar y ahí empezó con malestar, vómitos, diarrea y muchos cólicos. Tuvimos que esperar dos horas y media para que nos atiendan por la cantidad de gente", contó.

La mujer aseguró que en ningún momento consumieron agua de la canilla: "Compramos todo agua de botella. Igual nos dijeron que al bañarse uno puede tragar agua sin darse cuenta". Además, mencionó que el médico les advirtió sobre la necesidad de lavar verduras con agua mineral, debido a que el agua de canilla no es recomendable en esta época y que la contaminación puede aumentar por el volcado de cloacas al mar. La mujer contó que su hijo de nueve años también presentó síntomas, aunque sin necesidad de hospitalización.