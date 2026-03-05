5 de marzo de 2026 Inicio
Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus vínculos diplomáticos y consulares

El Departamento de Estado de Washington anunció la reanudación de los lazos, rotos desde el año 2019. La medida busca promover la estabilidad regional y apoyar la recuperación económica venezolana tras el arresto de Nicolás Maduro en Caracas.

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos.

Prensa presidencial de Venezuela

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves que restablecerá oficialmente las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. Este importante paso ocurre luego de la captura de Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas, hace poco más de dos meses, bajo supervisión norteamericana.

La colaboración bilateral entre ambas naciones tiene como eje central asistir a la ciudadanía en el desarrollo de un proceso gradual y pacífico que establezca condiciones óptimas para una transición hacia un Gobierno elegido mediante el voto democrático y transparente, según explicaron fuentes oficiales.

Los vínculos permanecieron interrumpidos desde enero de 2019, cuando Maduro denunció una presunta intervención de Washington por el reconocimiento a Juan Guaidó. El nuevo escenario implica un incremento de la presencia diplomática tras la reciente reapertura de la embajada estadounidense bajo la gestión de Laura Dogu.

El anuncio representa un avance estratégico dentro del plan que puso en marcha el presidente Donald Trump tras la intervención militar. Actualmente, Delcy Rodríguez ejerce la presidencia interina del país latinoamericano mientras el antiguo mandatario y su esposa esperan el inicio del juicio penal en Nueva York.

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela para liderar una transición

La dirigente opositora al régimen chavista y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, confirmó que retornará al país en pocas semanas. Su objetivo principal consiste en "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible", tras permanecer un largo tiempo en el exterior en busca de respaldo internacional.

Machado detalló que su hoja de ruta política se basa en fortalecer la unidad interna y consolidar un gran acuerdo nacional. La referente subrayó que la transición ya está en marcha y arremetió contra el gobierno de Delcy Rodríguez: "Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Pero todo cambió". Además, agradeció al gobierno de Donald Trump por las gestiones, que calificó como un acto necesario de "justicia internacional".

La líder opositora remarcó que la prioridad inmediata del nuevo escenario político incluye el cese total de la persecución y la reconstrucción económica, apoyadas en la unión del pueblo de Venezuela. "Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos. La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final", sentenció la referente.

