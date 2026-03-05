IR A
IR A

Arrestaron a Britney Spears en California: qué fue lo que pasó

El hecho ocurrió durante la noche de ayer, cuando la cantante fue detenida por una patrulla mientras manejaba por una autopista en la zona del condado de Ventura, en las afueras de Los Ángeles.

Britney Spears fue detenida por manejar bajo la influencia.

Britney Spears fue detenida por manejar "bajo la influencia".

La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida durante la noche de ayer miércoles, en California, luego de que se detectara que manejaba su automóvil bajo los efectos de alcohol en el condado de Ventura.

Britney Spears fue detenida el miércoles por la noche.
Te puede interesar:

Britney Spears arrestada: las estrellas que fueron detenidas por conducir borrachos

Según informaron los medios estadounidenses, la estrella del pop fue arrestada a las 21.30 del miércoles por los agentes de tránsito y alrededor de las 3 de la madrugada recién fue fichada. De igual modo, varias horas después, la artista fue liberada.

El delito está caratulado como DIU, siglas correspondientes a "driving under influence", en inglés. Y si bien la infracción considera sustancias, medicamentos prescriptos y alcohol, medios estadounidenses afirman que la princesa del pop habría consumido la tercera variante.

Al mismo tiempo, la revista People, aclaró quedo informada como una “citación y liberación” y ahora la Princesita del Pop deberá presentarse ante el Tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo. Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.

Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.

Producto de sus problemas del consumo excesivo del alcohol y las drogas, sumado a sus problemas mentales, en 2007, la cantante perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James y un juez de Los Ángeles ordenó que su exesposo, Kevin Federline, asumiera la custodia de los dos pequeños.

britney spears kevin federline

Los antecedentes de Britney Spears con la Justicia

Lamentablemente esta detención no es el primer inconveniente que Britney Spears tiene con la ley ya que en 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, supo detallar TMZ.

De igual modo, esos cargos fueron retirados después de que Britney pagara al dueño por los daños al vehículo y fue absuelta por conducir sin licencia en California.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La artista protagonizó un nuevo escándalo.

Qué había consumido Britney Spears antes de ser detenida en California

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos.

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus vínculos diplomáticos y consulares

Hace 42 minutos
Dentro de los sillones había 47 kilos de cocaina. 

Detuvieron a un hombre que trasladaba 47 kilos de cocaína ocultos dentro de un juego de sillones

Hace 1 hora
El vendedor les cobró 700 reales por un consumo de 70.

Dos turistas argentinas fueron estafadas por un vendedor ambulante en Río de Janeiro

Hace 1 hora
play
En el choque múltiple falleció el conductor de la camioneta, Rodolfo Marcelo López, de 51 años.

Choque múltiple y un muerto en Chivilcoy por un chico de 14 años al volante

Hace 1 hora
La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance.

Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año"

Hace 1 hora