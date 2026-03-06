Juicio por el ARA San Juan: el excomandante Claudio Villamide aseguró que "el buque podía navegar en forma segura" El exjefe de la Fuerza de Submarinos rechazó las acusaciones en su contra. "Soy inocente. Cumplí con mi deber, con la doctrina de submarinos, los reglamentos y los procedimientos", aseguró. Por + Seguir en







El naufragio del submarino ARA San Juan dejó 44 tripulantes fallecidos en 2017.

En la segunda audiencia del juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan, que dejó 44 tripulantes fallecidos en 2017, el excapitán de navío Claudio Villamide prestó declaración indagatoria este miércoles en Río Gallegos. Ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, el exjefe de la Fuerza de Submarinos rechazó las acusaciones en su contra y afirmó: "Decir que nosotros sabíamos que el submarino no estaba en condiciones y aún sí los mandamos a navegar es falso".

Durante su extensa exposición, el oficial —destituido previamente por un Consejo de Guerra militar— defendió su accionar frente a la tragedia. "Los cargos que se me hacen son injustos, falsos y yo soy inocente. Cumplí con mi deber, con la doctrina de submarinos, los reglamentos y los procedimientos", sostuvo. Además, advirtió que a lo largo del proceso judicial nunca se realizó una pericia técnica exhaustiva que procesara las miles de imágenes del casco implosionado capturadas por el buque Ocean Infinity en el lecho marino.

Al detallar el estado operativo del navío, Villamide indicó que tras su reparación de media vida en 2015, la unidad había completado 27 navegaciones acumulando más de 12.800 millas náuticas. "El buque podía navegar en forma segura", aseguró el excomandante. Reconoció que existía una restricción preventiva que limitaba su inmersión a 100 metros de profundidad hasta que se realizaran pruebas en dique seco, pero aclaró que esa medida establecía un rango seguro y no impedía su funcionamiento habitual.

En el tramo técnico de su declaración, explicó que el agua habría ingresado por la tubería del mástil de ventilación —y no por una válvula de casco— mientras el submarino navegaba en snorkel para cargar baterías. Según su hipótesis, este ingreso de agua alcanzó el compartimento de conexiones de las baterías de proa, lo que produjo un cortocircuito y un principio de incendio que desencadenó el hundimiento.

La controversia por las pruebas de audio y el reclamo de las querellas Un momento clave de la audiencia se produjo al reproducirse una grabación del fallecido comandante del ARA San Juan, el capitán Pedro Fernández, durante una exposición ante el Consejo del Arma Submarina en 2017. En el registro, utilizado por la defensa para respaldar el estado material del buque, se escucha a Fernández informar a sus superiores: "El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros".