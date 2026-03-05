A cuánto llegará la inflación en febrero, según los principales analistas del mercado El Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectó levemente al alza sus pronósticos de inflación para el segundo mes del año y para todo el 2026. En tanto, mejoró sus expectativas para el PBI luego del último dato oficial. Por + Seguir en







El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de febrero, que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, indicó que la inflación del segundo mes del año se ubicaría en torno al 2,7%, en una corrección de las expectativas al alza, 0,6 puntos más con respecto al informe previo.

El REM, del que fueron parte 46 consultoras y centros de investigación junto a 12 entidades financieras, arrojó que la inflación de febrero fue del 2,7%, y que será del 2,5% en marzo, 2,2% en abril, 1,9% en mayo y 1,8% en junio. Mientras se espera por el dato oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el jueves 12 de marzo a las 16.

De este modo, las previsiones indican que el IPC finalizaría el 2026 en 26,1%, 3,6 puntos porcentuales por arriba de la previsión anterior. En el mismo sentido, para 2027 el mercado espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepe 16,4%.

inflacion rem febrero 2026 Expectativas por el dólar, PBI y desempleo En el relevamiento de febrero, los gurúes de la city bajaron sus previsiones de devaluación. Las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.429 por dólar para el promedio de marzo de 2026 (-$73/u$s comparado con el REM anterior). Además, los analistas proyectan que el tipo de cambio nominal rondará los $1.707 hacia fin de año, con incrementos mensuales cada vez más moderados y siempre dentro del límite establecido por el Gobierno.

En cuanto a la economía, el mercado corrigió su proyección de crecimiento del PBI al alza, en 3,4% para todo 2026. Los cálculos se corrigieron luego de la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC de diciembre, que sorprendió de manera positiva, aunque mantuvo la heterogeneidad sectorial que viene observándose ya desde hace meses.