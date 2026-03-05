Cumbre del PRO en Parque Norte: rearmado y estrategia hacia 2027

5 de marzo de 2026 Inicio
Ante el fuerte crecimiento de La Libertad Avanza (LLA), el partido liderado por Mauricio Macri se reunirá el próximo 19 de marzo en el Consejo Nacional del PRO con el objetivo de reactivar su armado electoral y llegar competitivo a los próximos comicios.

Rocío Criado
Rocío Criado
La cumbre se llevará a cabo en medio de las tensiones con LLA.

El crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones impactó de lleno en la representación parlamentaria del PRO y profundizó un proceso de debilitamiento que comenzó a materializarse con la fuga de dirigentes amarillos hacia las filas violetas desde la llegada de Javier Milei al poder. Frente a este escenario, el partido liderado por Mauricio Macri busca reorganizarse en todo el país para llegar competitivo a 2027. Con ese objetivo, el próximo jueves 19 de marzo se celebrará el Consejo Nacional del PRO, que reunirá a más de 500 dirigentes de todo el país y contará con el cierre del propio Macri. "El acto del 19 va a ser el puntapié inicial de un lanzamiento a nivel nacional", anticipan desde el partido a C5N.

En diálogo con este medio, fuentes del Pro detallan que el objetivo es plantear un relanzamiento del espacio de cara a las elecciones del 2027, con la idea de competir en todos los distritos. El encuentro buscará reunir a todos los dirigentes del espacio, desde legisladores, concejales, intendentes y gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), así como al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "El Pro tiene que encontrar un candidato para las presidenciales", manifiestan.

A partir de esta misión, si bien no hay un cronograma definido, se espera que este año el ex presidente visite distintas provincias entre las que destacan Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Corrientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deAndreis/status/2027388099081249005&partner=&hide_thread=false

La relación con LLA

Ante la reconfiguración del mapa electoral, el PRO se propone sostener el rol colaborativo que viene manteniendo con el Gobierno nacional, acompañando la mayoría de los proyectos que impulsa. “Compartimos una visión, aunque también tenemos desacuerdos, como en el caso del presupuesto para la Agencia Federal de Inteligencia”, subrayan desde el espacio. En ese sentido, y en un contexto en el que su peso político se redujo en los últimos años, dentro del partido no ven un escenario de alianzas electorales con los libertarios. “Nosotros vamos a presentar una agenda que agregue valor”, arriesgan.

Distinto es el escenario con el espacios Provincias Unidas, que cuenta con dirigentes del Pro y que con quienes ya se selló un acuerdo en el Senado, luego de que en los últimos días se conformara el interbloque Impulso País, integrado por los tres senadores del Pro Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa), los dos del bloque Provincias Unidas Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), y las senadores provinciales que tienen sus monobloques, Beatriz Ávila (Tucumán) y Edith Terenzi (Chubut).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2027395252189847900&partner=&hide_thread=false

Es a través de Fundación Pensar, presidido por María Eugenia Vidal, donde suelen compartir informes que exponen diferencias con el Gobierno nacional. La última publicación contiene una columna de Hernán Lacunza, exministro de Economía de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, que cuestiona al Gobierno por interrumpir la actualización del IPC del Indec, al indicar que “la estadística oficial es un bien público y no pertenece al gobierno de turno.” El informe también presenta un resumen de las últimas mediciones de opinión pública, que muestran a la economía como dominante en la agenda. La cuestión económica y el costo de vida concentran el núcleo de las preocupaciones sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fpensar/status/2029207207338713130&partner=&hide_thread=false

Los nombres propios


Días atrás, el senador Martín Goerling aseguró en diálogo con Perfil que "Mauricio Macri es el mejor candidato del PRO para presidente en 2027". Son varios los dirigentes que vuelven a poner a Mauricio Macri en carrera, especialmente tras su separación de Juliana Awada, ya que en el pasado el exmandatario había señalado que su familia no quería que volviera a competir electoralmente.

Más allá de otros dirigentes que suenan en la lista, cerca de Macri afirman que “el Pro va a trabajar fuertemente en la renovación de dirigentes”, aunque no dan nombres propios. En eso viene trabajando Vidal desde Pensar, con un programa de formación de dirigentes jóvenes pensado para personas sub 40 que en los próximos días va comenzar con los primeros grupos. "Es el semillero del Pro. Necesitamos dirigentes competitivos que nos representen", exclaman.

Cerca del expresidente remarcan que es muy temprano para hablar de nombres, aunque aclaran que “no cierran ninguna puerta” sobre lo que pueda decidir Macri. “Falta mucho tiempo y seguro habrá muchas variables. El círculo rojo manda mensajes reclamando que no se presentó en 2023”, agregan. Quienes lo conocen resaltan que “Macri no es una persona que vaya a tomar una decisión con tanta anticipación”.

