El argentino arrancará su tercer año en la máxima categoría, pero primera vez como piloto titular de Alpine. A partir de este año, habrá varias modificaciones en las monoplazas y además, contará con la integración de un nuevo equipo.

Se terminó la espera para todos los fanáticos del automovilismo y finalmente este fin de semana comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 , que contará con la presencia de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine y una serie de modificaciones en las reglas que tendrá la máxima categoría.

La Fórmula 1 reveló el video de presentación para la temporada 2026 con Colapinto como protagonista

Entre otras cuestiones, hubo un profundo cambiado en las características de las monoplazas con tamaño, aerodinámica, impulsores, neumáticos, asistencias electrónicas y, fundamentalmente, también tendrán una enorme incidencia en las formas de conducir, correr las carreras y diseñar las estrategias.

Además contará con la particularidad que, a partir de este año, sumará un nuevo equipo: Cadillac, con los regresos del mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas , integrarán la nómina de 11 marcas junto a McLaren, Ferrari, Red Bull, Alpine, Racing Bulls, Audi, Mercedes, Williams, Haas y Aston Martin.

Para entender qué cambia realmente, la comparación con los monoplazas de 2025 ayuda a dimensionar una transformación que impactará tanto en los equipos como en la forma de correr.

A partir de este 2026, la FIA apunta al concepto opuesto a los monoplazas del año anterior : autos más cortos y angostos, menor peso total y mayor agilidad en curvas lentas. Así, los pilotos deberán manejar coches más “nerviosos”, parecidos a generaciones anteriores, lo que podría aumentar los errores y también el espectáculo.

Adiós al DRS: cómo se adelantará ahora

En 2025, la principal herramienta para sobrepasar era el DRS, un sistema en el que se abría el alerón trasero en recta para reducir la resistencia al aire. Sin embargo, este año no se usará.

En su lugar llega la aerodinámica activa, que permitirá que el auto cambie automáticamente la posición de sus alerones según el momento de la vuelta ya que tendrán más apoyo en curvas, menos resistencia en rectas. El objetivo es que los adelantamientos dependan menos de un “botón” y más del rendimiento general del auto.

Motores: la electricidad pasa a ser protagonista

Aunque seguirá existiendo el motor V6 turbo híbrido, la diferencia respecto a 2025 será enorme ya que la mayor parte de la potencia proviene del motor a combustión: casi la mitad de la potencia será eléctrica. Esto significa autos más eficientes energéticamente y un mayor desafío estratégico para los pilotos, que deberán administrar la energía durante la carrera.

Un cambio clave: desaparece el MGU-H

El MGU-H, sistema que recupera energía del turbo, se elimina para simplificar las unidades de potencia y reducir costos. En compensación, el sistema eléctrico principal (MGU-K) será mucho más potente.

Para el público, esto no cambiará el sonido ni la velocidad de forma drástica, pero sí facilitará la llegada de nuevos fabricantes a la categoría.

Combustible del futuro

Los autos pasarán a utilizar combustibles sintéticos 100% sostenibles, diseñados para reducir la huella de carbono sin abandonar los motores térmicos. La Fórmula 1 busca así convertirse en un laboratorio tecnológico aplicable a la industria automotriz.

Menos aire sucio, más pelea en pista

Los autos actuales generan turbulencias que dificultan seguir de cerca a otro rival. El nuevo reglamento reduce la carga aerodinámica y la resistencia al aire para que los monoplazas pierdan menos rendimiento al rodar detrás de otro coche. La intención con esta nueva implantación es que haya más batallas “rueda a rueda" y menos carreras definidas por la estrategia pura.

Cómo será la clasificación

Con la llegada de Cadillac a la competencia, surgió la duda de lo qué sucederá con las clasificaciones, sin embargo, el formato conservará su estructura clásica de tres segmentos (Q1, Q2 y Q3), aunque con ajustes en la cantidad de eliminados y en la duración de las sesiones.

Q1: tendrá una duración de 18 minutos y eliminará a seis autos (hasta ahora eran cinco) . Los 16 mejores tiempos avanzarán a la segunda fase.





tendrá una duración de 18 minutos y . Los 16 mejores tiempos avanzarán a la segunda fase. Q2: se disputará durante 15 minutos y nuevamente quedarán eliminados seis pilotos, dejando a los 10 más rápidos con acceso a la definición de la pole position.





se disputará durante 15 minutos y nuevamente quedarán eliminados seis pilotos, Q3: la tanda decisiva mantendrá el tradicional Top 10 shootout, pero contará con 13 minutos de duración, es decir, tendrá uno más que en el formato actual, para compensar el mayor tráfico en pista y ofrecer más margen para vueltas rápidas limpias.