5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Se encienden los motores en la Fórmula 1: los cambios técnicos de 2026 que afrontará Franco Colapinto

El argentino arrancará su tercer año en la máxima categoría, pero primera vez como piloto titular de Alpine. A partir de este año, habrá varias modificaciones en las monoplazas y además, contará con la integración de un nuevo equipo.

Ileana Brandan
Por
Ileana Brandan
La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con el Gran Premio de Melbourg

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con el Gran Premio de Melbourg, 

Se terminó la espera para todos los fanáticos del automovilismo y finalmente este fin de semana comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1, que contará con la presencia de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine y una serie de modificaciones en las reglas que tendrá la máxima categoría.

Arranca la temporada 2026 de la F1. 
Te puede interesar:

La Fórmula 1 reveló el video de presentación para la temporada 2026 con Colapinto como protagonista

Entre otras cuestiones, hubo un profundo cambiado en las características de las monoplazas con tamaño, aerodinámica, impulsores, neumáticos, asistencias electrónicas y, fundamentalmente, también tendrán una enorme incidencia en las formas de conducir, correr las carreras y diseñar las estrategias.

Además contará con la particularidad que, a partir de este año, sumará un nuevo equipo: Cadillac, con los regresos del mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, integrarán la nómina de 11 marcas junto a McLaren, Ferrari, Red Bull, Alpine, Racing Bulls, Audi, Mercedes, Williams, Haas y Aston Martin.

Para entender qué cambia realmente, la comparación con los monoplazas de 2025 ayuda a dimensionar una transformación que impactará tanto en los equipos como en la forma de correr.

Fórmula 1 2026

Autos: de gigantes pesados a máquinas más ágiles

A partir de este 2026, la FIA apunta al concepto opuesto a los monoplazas del año anterior: autos más cortos y angostos, menor peso total y mayor agilidad en curvas lentas. Así, los pilotos deberán manejar coches más “nerviosos”, parecidos a generaciones anteriores, lo que podría aumentar los errores y también el espectáculo.

Adiós al DRS: cómo se adelantará ahora

En 2025, la principal herramienta para sobrepasar era el DRS, un sistema en el que se abría el alerón trasero en recta para reducir la resistencia al aire. Sin embargo, este año no se usará.

En su lugar llega la aerodinámica activa, que permitirá que el auto cambie automáticamente la posición de sus alerones según el momento de la vuelta ya que tendrán más apoyo en curvas, menos resistencia en rectas. El objetivo es que los adelantamientos dependan menos de un “botón” y más del rendimiento general del auto.

sobrepaso

Motores: la electricidad pasa a ser protagonista

Aunque seguirá existiendo el motor V6 turbo híbrido, la diferencia respecto a 2025 será enorme ya que la mayor parte de la potencia proviene del motor a combustión: casi la mitad de la potencia será eléctrica. Esto significa autos más eficientes energéticamente y un mayor desafío estratégico para los pilotos, que deberán administrar la energía durante la carrera.

Un cambio clave: desaparece el MGU-H

El MGU-H, sistema que recupera energía del turbo, se elimina para simplificar las unidades de potencia y reducir costos. En compensación, el sistema eléctrico principal (MGU-K) será mucho más potente.

Para el público, esto no cambiará el sonido ni la velocidad de forma drástica, pero sí facilitará la llegada de nuevos fabricantes a la categoría.

Combustible del futuro

Los autos pasarán a utilizar combustibles sintéticos 100% sostenibles, diseñados para reducir la huella de carbono sin abandonar los motores térmicos. La Fórmula 1 busca así convertirse en un laboratorio tecnológico aplicable a la industria automotriz.

Alpine F1 2026 Baréin Pruebas Febrero 2026

Menos aire sucio, más pelea en pista

Los autos actuales generan turbulencias que dificultan seguir de cerca a otro rival. El nuevo reglamento reduce la carga aerodinámica y la resistencia al aire para que los monoplazas pierdan menos rendimiento al rodar detrás de otro coche. La intención con esta nueva implantación es que haya más batallas “rueda a rueda" y menos carreras definidas por la estrategia pura.

Cómo será la clasificación

Con la llegada de Cadillac a la competencia, surgió la duda de lo qué sucederá con las clasificaciones, sin embargo, el formato conservará su estructura clásica de tres segmentos (Q1, Q2 y Q3), aunque con ajustes en la cantidad de eliminados y en la duración de las sesiones.

  • Q1: tendrá una duración de 18 minutos y eliminará a seis autos (hasta ahora eran cinco). Los 16 mejores tiempos avanzarán a la segunda fase.

  • Q2: se disputará durante 15 minutos y nuevamente quedarán eliminados seis pilotos, dejando a los 10 más rápidos con acceso a la definición de la pole position.

  • Q3: la tanda decisiva mantendrá el tradicional Top 10 shootout, pero contará con 13 minutos de duración, es decir, tendrá uno más que en el formato actual, para compensar el mayor tráfico en pista y ofrecer más margen para vueltas rápidas limpias.
Largada en Imola
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Va a ser mi primera vez en un fin de semana de F1 y será una emoción única ver a mis ídolos, reconoció Colnaghi.

Colapinto, Varrone y Colnaghi en la Fórmula 1, F2 y F3: cómo ver las carreras en vivo

Colapinto enfrentó un momento tenso con Briatore en su debut con Alpine.
play

El fuerte reto que recibió Franco Colapinto en Alpine: "El problema sos vos, tenés que mejorar"

La escuadra busca revertir el rendimiento del año anterior, cuando cerró la tabla con apenas 20 puntos.

Atención, Colapinto: estas son las escuderías más sólidas, según la Fórmula 1

Max Verstappen, triple campeón de la Fórmula 1.

Max Verstappen admitió que está cerca del retiro: "Quiero vivir mi vida, no quiero pasar 25 años conduciendo un coche"

Cinco finales inolvidables de la Copa del Mundo.

Cinco finales que quedarán en la historia de los Mundiales: fueron partidazos

Rating Cero

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor
play

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

La película mostró que nunca es tarde para revisar creencias y abrirse a algo distinto. Esa premisa, simple pero poderosa, conectó con espectadores de distintas edades.
play

De qué se trata Alguien tiene que ceder, la comedia romántica que desde que llegó a Netflix es furor

El Padrino: Qué fue de la vida de toda la familia Corleone. 

Qué fue de la vida de los actores de la saga El Padrino: pocos lo saben

Trascendió que la producción podría tomar sanciones disciplinarias ante estos hostrigamientos.

Gran Hermano 2026: Andrea del Boca destruyó a Yanina Zilli por su ataque a Daniela de Lucia

La mediática agradeció a su pareja y abogado en sus historias: Mi león protector siempre ganando todo. 

Tras cinco cierres: cómo hizo Cinthia Fernández para recuperar su cuenta de Instagram

Britney Spears fue detenida el miércoles por la noche.

Britney Spears arrestada: las estrellas que fueron detenidas por conducir borrachos

últimas noticias

play
Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 9 minutos
play
La película mostró que nunca es tarde para revisar creencias y abrirse a algo distinto. Esa premisa, simple pero poderosa, conectó con espectadores de distintas edades.

De qué se trata Alguien tiene que ceder, la comedia romántica que desde que llegó a Netflix es furor

Hace 9 minutos
Cinco finales inolvidables de la Copa del Mundo.

Cinco finales que quedarán en la historia de los Mundiales: fueron partidazos

Hace 10 minutos
El Padrino: Qué fue de la vida de toda la familia Corleone. 

Qué fue de la vida de los actores de la saga El Padrino: pocos lo saben

Hace 11 minutos
La iniciativa generó polémica por el impacto que tendría en materia de seguridad vial y costos para los conductores.

Cuáles son las razones por las que proponen eliminar la VTV

Hace 12 minutos