Victoria para Donald Trump: el Congreso de EEUU rechazó un proyecto para poner fin a la guerra en Irán

La bancada demócrata argumentó que no hay una "justificación concreta" para poner "a las tropas estadounidenses en peligro" y gastar "miles de millones de dólares", pero los republicanos se impusieron por apenas 7 votos. El Senado ya había rechazado una iniciativa similar.

Ya hay más de 1.300 muertos por la guerra en Medio Oriente.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución presentada por la bancada demócrata para ponerle un freno a Donald Trump en su incursión militar en la guerra en Medio Oriente.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos.
Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus vínculos diplomáticos y consulares

Por 212 votos a favor y unos 219 en contra, la Cámara baja finalmente rechazó una medida sobre poderes de guerra que habría obligado a Estados Unidos a retirar sus tropas de Irán hasta que el Congreso autorice las acciones militares. Este fracaso parlamentario para detener el avance norteamericano en Medio Oriente se produjo un día después de que el Senado se opusiera a una iniciativa similar.

Los referentes del Partido Republicano, que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas, aseguraron que el presidente Trump estaba autorizado para iniciar la campaña militar en Irán. Desde el inicio de la guerra, que empezó el sábado pasado a partir del bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, ya murieron más de 1.300 personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/military_irann/status/2029301507137425498&partner=&hide_thread=false

"No tenemos una justificación concreta de por qué estamos poniendo a las tropas estadounidenses en peligro y gastando miles de millones de dólares en una guerra en el extranjero mientras la crisis de asequibilidad se desata aquí en casa, una crisis que Donald Trump dijo que solucionaría el primer día, pero, en cambio, las políticas republicanas la han empeorado", dijo Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes.

Cámara de Representantes

La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 sostiene que el Presidente solo puede introducir fuerzas armadas norteamericanas en hostilidades bajo tres condiciones: ante una declaración de guerra, una autorización estatutaria específica o una emergencia nacional creada por un ataque contra Estados Unidos.

"Ninguna de estas condiciones existe hoy en día", dijo Thomas Massie, uno de los pocos republicanos de la Cámara de Representantes que suele oponerse a las políticas de Trump.

Donald Trump exigió "participar en el nombramiento" del nuevo líder iraní: "Como con Delcy Rodríguez"

En el medio de la guerra con Irán y tras asesinar a su líder supremo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió "participar en el nombramiento" del sucesor del ayatolá Ali Khamenei. "Como con Delcy (Rodríguez)", afirmó el mandatario en referencia a la sucesora de Nicolás Maduro en Venezuela tras su captura.

"El hijo de Khamenei me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", planteó el jefe de Estado al medio Axios. Mojtaba Khamenei, de 56 años, seguiría la línea de su padre y, según el presidente estadounidense, obligaría a Washington a volver a atacar Irán "en cinco años".

Donald Trump

La Constitución iraní establece que al líder supremo debe nombrarlo por mayoría simple una Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

Además de Khamenei, con influencia política y cuerpos armados como la Guardia Revolucionaria, también suenan como candidatos a líder supremo Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo que dirigen interinamente el país; el conservador Mohsen Araki; y Hasán Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

