Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada La llegada de Laura Dogu representa la instancia previa a la normalización de relaciones bajo el mandato interino de Delcy Rodríguez. En principio, se desempeñará como encargada de negocios para retomar el vínculo bilateral interrumpido en 2019.







La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. Redes sociales

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos, Laura Dogu, arribó este sábado a Venezuela para retomar el vínculo bilateral interrumpido desde el año 2019. En principio, desempeñará tareas como encargada de negocios, pero, políticamente, su presencia se observa como un paso clave previo a la reapertura de la embajada norteamericana.

La llegada de la especialista al aeropuerto internacional Simón Bolívar se produjo semanas después de la operación militar que culminó con la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, modificó en varias oportunidades el discurso de confrontación hacia Washington luego de la salida del líder chavista, quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en la Justicia de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, diseñó un esquema de tres fases para la normalización del país caribeño: la estabilización, la recuperación y, finalmente, la transición democrática. Para esto, Laura Dogu cuenta con una vasta trayectoria: tiene más de 30 años de experiencia en el servicio exterior y cumplió funciones como embajadora en Honduras y Nicaragua.

Laura Dogu Laura Dogu tiene una amplia experiencia como diplomática. Bitácora Económica Con el nuevo escenario, la presidenta encargada de Venezuela mantiene contactos frecuentes con Rubio y calificó este proceso como un diálogo diplomático sin temores. Esto se suma al anuncio de amnistía general realizado en las últimas horas por la mandataria durante un acto oficial en el Tribunal Supremo de Justicia por el inicio del año judicial.

El giro en el nexo bilateral también facilitó una reforma petrolera que permite la inversión privada internacional en la industria estatal. Además, ambos gobiernos negocian la reanudación de los vuelos comerciales entre las capitales después de un extenso período de suspensión. La llegada de Dogu al país latinoamericano busca consolidar estos avances económicos y garantizar la seguridad jurídica de los nuevos acuerdos.