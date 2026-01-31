31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada

La llegada de Laura Dogu representa la instancia previa a la normalización de relaciones bajo el mandato interino de Delcy Rodríguez. En principio, se desempeñará como encargada de negocios para retomar el vínculo bilateral interrumpido en 2019.

Por
La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

Redes sociales

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos, Laura Dogu, arribó este sábado a Venezuela para retomar el vínculo bilateral interrumpido desde el año 2019. En principio, desempeñará tareas como encargada de negocios, pero, políticamente, su presencia se observa como un paso clave previo a la reapertura de la embajada norteamericana.

Una de las protestas en Groenlandia.
Te puede interesar:

La importancia del factor ambiental en la pelea por Groenlandia

La llegada de la especialista al aeropuerto internacional Simón Bolívar se produjo semanas después de la operación militar que culminó con la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, modificó en varias oportunidades el discurso de confrontación hacia Washington luego de la salida del líder chavista, quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en la Justicia de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, diseñó un esquema de tres fases para la normalización del país caribeño: la estabilización, la recuperación y, finalmente, la transición democrática. Para esto, Laura Dogu cuenta con una vasta trayectoria: tiene más de 30 años de experiencia en el servicio exterior y cumplió funciones como embajadora en Honduras y Nicaragua.

El giro en el nexo bilateral también facilitó una reforma petrolera que permite la inversión privada internacional en la industria estatal. Además, ambos gobiernos negocian la reanudación de los vuelos comerciales entre las capitales después de un extenso período de suspensión. La llegada de Dogu al país latinoamericano busca consolidar estos avances económicos y garantizar la seguridad jurídica de los nuevos acuerdos.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, confirmó este viernes el inicio de un proceso de amnistía general durante un acto en el Tribunal Superior de Justicia. La medida pretende liberar a ciudadanos encarcelados por motivos ideológicos y facilitar la convivencia nacional tras la captura de Nicolás Maduro. Desde el Ejecutivo pretenden que la próxima semana se lleve adelante el debate y la aprobación parlamentaria.

"Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia", manifestó la funcionaria ante los magistrados. Rodríguez apeló a la paz social y solicitó que ningún sector político imponga actos de violencia o venganza en este escenario. Esto excluirá de forma taxativa a personas con condenas por homicidios, narcotráfico o delitos de delincuencia común.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los centros de detención del ICE por dentro. 

Estados Unidos comprará 20 bodegas para convertirlas en megacárceles de inmigrantes

Milei enfrió un eventual acuerdo con Trump para recibir migrantes.

Javier Milei negó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (derecha), y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la conferencia de prensa ofrecida en Estambul este viernes 30 de enero de 2026.

La advertencia de Irán a EEUU: "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra"

Artemis II despegará con destino hacia la Luna.

La NASA postergó el despegue de Artemis II hacia la Luna

La actriz falleció este viernes a los 71 años.
play

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Cuba necesitaba el petróleo venezolano para mantener activa su economía.

El Gobierno le recomendó a los argentinos que no viajen a Cuba

Rating Cero

Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.
play

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.
play

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son?

Mientras Miranda! se toma un respiro, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

Mientras Miranda! se toma un descanso, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

play

El insólito escándalo que tiene a Santi Maratea contra las cuerdas: "Me hago responsable"

Aquino aseguró que la espiritualidad la ayudó a superar las pérdidas.
play

"Lo enterró solo": el desgarrador relato de Soledad Aquino sobre el hijo que perdió con Marcelo Tinelli

últimas noticias

La ciencia actual sostiene que el sueño profundo es el momento en que el cerebro elimina toxinas acumuladas durante la jornada diaria.

Qué importancia tiene el sueño para la longevidad: es más relevante que la dieta y el ejercicio

Hace 14 minutos
play
Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Hace 16 minutos
play
Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Hace 18 minutos
Conocé todo sobre el Palacio Noel, lugar destacado dentro del Turismo en Buenos Aires

Cómo es el Palacio Noel, el lugar de Buenos Aires que también tiene un jardín destacado y es ideal para visitar

Hace 21 minutos
Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son?

Hace 22 minutos