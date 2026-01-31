Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada
La llegada de Laura Dogu representa la instancia previa a la normalización de relaciones bajo el mandato interino de Delcy Rodríguez. En principio, se desempeñará como encargada de negocios para retomar el vínculo bilateral interrumpido en 2019.
La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos.
Redes sociales
La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos, Laura Dogu, arribó este sábado a Venezuela para retomar el vínculo bilateral interrumpido desde el año 2019. En principio, desempeñará tareas como encargada de negocios, pero, políticamente, su presencia se observa como un paso clave previo a la reapertura de la embajada norteamericana.
La llegada de la especialista al aeropuerto internacional Simón Bolívar se produjo semanas después de la operación militar que culminó con la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, modificó en varias oportunidades el discurso de confrontación hacia Washington luego de la salida del líder chavista, quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en la Justicia de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, diseñó un esquema de tres fases para la normalización del país caribeño: la estabilización, la recuperación y, finalmente, la transición democrática. Para esto, Laura Dogu cuenta con una vasta trayectoria: tiene más de 30 años de experiencia en el servicio exterior y cumplió funciones como embajadora en Honduras y Nicaragua.
El giro en el nexo bilateral también facilitó una reforma petrolera que permite la inversión privada internacional en la industria estatal. Además, ambos gobiernos negocian la reanudación de los vuelos comerciales entre las capitales después de un extenso período de suspensión. La llegada de Dogu al país latinoamericano busca consolidar estos avances económicos y garantizar la seguridad jurídica de los nuevos acuerdos.
Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, confirmó este viernes el inicio de un proceso de amnistía general durante un acto en el Tribunal Superior de Justicia. La medida pretende liberar a ciudadanos encarcelados por motivos ideológicos y facilitar la convivencia nacional tras la captura de Nicolás Maduro. Desde el Ejecutivo pretenden que la próxima semana se lleve adelante el debate y la aprobación parlamentaria.
"Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia", manifestó la funcionaria ante los magistrados. Rodríguez apeló a la paz social y solicitó que ningún sector político imponga actos de violencia o venganza en este escenario. Esto excluirá de forma taxativa a personas con condenas por homicidios, narcotráfico o delitos de delincuencia común.