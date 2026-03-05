Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año" La conductora aseguró que ella sabía de la relación aunque los protagonistas la negaran: "Pedazo de atorranta", lanzó, y mostró la foto del beso de la modelo. + Seguir en







La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance. Redes sociales

El romance que estuvo en el centro de los rumores durante todo el 2025 fue finalmente confirmado por Yanina Latorre, quien mostró una foto de Evangelina Anderson con Ian Lucas a los besos. "Pedazo de atorranta. Me lo negaban en la cara", sentenció.

La conductora de SQP, en América, hizo un resumen de las veces que se habló de la pareja amorosa que formaron la modelo y el influencer, quienes se conocieron en MasterChef: "Hubo un vínculo, salían y todo el mundo sabía. En diciembre, cuando los encontraron, se cortó por el miedo al escándalo", disparó.

La mediática apuntó a su panelista Majo Martino, que no pudo resistir la presión y seguía defendiendo a su amiga, la exmujer de Martín Demichelis: "Era 24 de diciembre de 2025, fuimos a una fiesta en la casa de Luck Ra. Estaba cada uno con su familia, fue una fiesta muy divertida y lo vimos todos", terminó confesando la influencer sobre la relación, que era un secreto a voces en el círculo íntimo.

Embed LAS FOTOS DE IAN LUCAS Y EVANGELINA CHAPANDO



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/6kAfvMvxv3 — América TV (@AmericaTV) March 5, 2026 Como si faltara algo, la mujer de Diego Latorre pidió a la producción que pusiera una imagen sacada del reality de cocina que tenía guardada: "Tengo una foto de ellos chapando en el estudio de MasterChef. ¿Ahora me van a negar que no es un romance?", cerró entre risas.