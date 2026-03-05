Llega a los cines Sólo Fanáticos, la sorprendente y real historia de una creadora de contenidos en Only Fans La película, protagonizada por Antonella “China” Kruger, reúne a figuras como Benjamín Vicuña, Emilia Attías y Nacha Guevara en una historia que explora el universo de OnlyFans, el deseo y la maternidad en la era de las redes sociales, y que ya obtuvo una mención honorífica en el Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género (FIDIG Cine). + Seguir en







Emilia Attias, en un momento del filme dirigido por Leo Damario.

La película Sólo Fanáticos tiene previsto su estreno en salas de cine de todo el país el próximo 19 de marzo y llega acompañada de un elenco que reúne figuras del cine, la televisión y otros ámbitos de la cultura. El film marca el regreso a la pantalla grande de Nacha Guevara y cuenta con la participación de actores como Benjamín Vicuña, Emilia Attías, Rafael Spregelburd y Martín Slipak, además del debut cinematográfico del reconocido chef Donato De Santis. La protagonista es la actriz y ex Miss Argentina Antonella “China” Kruger, quien encabeza la historia en un rol central.

La trama sigue a Antonella, una creadora de contenidos eróticos vinculada a la plataforma OnlyFans que atraviesa un embarazo avanzado de ocho meses. En medio de esa situación personal, la joven se siente abandonada por el padre de su hijo, un joven perteneciente a una familia adinerada interpretado por Slipak, que evita asumir responsabilidades. A partir de ese conflicto inicial, la protagonista decide tomar el control de la situación.

Con la ayuda de su amiga Emily —personaje interpretado por Attías—, quien se mueve dentro del mundo de los trabajadores sexuales como sugar baby, ambas elaboran un plan de venganza que impulsa el desarrollo de la historia. El relato combina elementos del universo digital y de la cultura de las redes sociales con una mirada sobre la maternidad, el deseo y las relaciones de poder en la vida contemporánea.

Embed - "Solo fanaticos" - Leo Damario - trailer El proyecto lleva la firma del director argentino Leo Damario, quien definió la película como una propuesta breve y dinámica. Según explicó el realizador, el largometraje tiene una duración de 70 minutos y fue concebido como una obra “corta y contundente”, con un ritmo narrativo constante. Damario señaló además que el objetivo fue construir una experiencia cinematográfica alineada con los consumos culturales de las audiencias jóvenes, donde el cine se vincula con una estética pop y con narrativas ágiles.

La historia también presenta un cruce entre ficción y experiencia personal. Damario mantiene una relación con la protagonista, Antonella Kruger, quien filmó el protagónico mientras atravesaba su propio embarazo, fruto del vínculo entre ambos. Según expresó la actriz, ese proceso no representó un obstáculo sino un impulso creativo. Kruger sostuvo que la experiencia fue una forma de reafirmar la idea de libertad y autenticidad, valores que espera transmitir a su hijo, Florencio León.