"Que la chup...": el padre de Camila Homs lanzó un duro comentario contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul Horacio Homs apareció en un vivo de Instagram y lanzó la frase histórica de Maradona para atacar a la cantante y su exyerno. ¿Cuál fue el motivo de su furia?







La frase del Diez usada por el padre de Homs se hizo viral en redes. Redes sociales

El padre de Camila Homs hizo un comentario en un streaming que hicieron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y armó un escándalo: "Que la chupen".

Horacio Homs se puso del lado de su hija, la exmujer del futbolista y campeón de la Selección argentina, y se llevó la atención de los internautas que seguían el vivo conducido por Juan Etchegoyen.

El momento inesperado fue cuando el periodista trataba de explicar que el nombre que eligió la modelo para la hija que tuvo con el futbolista José "el principito" Sosa, Aitana, había generado roces con la cantante y el campeón mundial de fútbol.