El padre de Camila Homs hizo un comentario en un streaming que hicieron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y armó un escándalo: "Que la chupen".
Horacio Homs apareció en un vivo de Instagram y lanzó la frase histórica de Maradona para atacar a la cantante y su exyerno. ¿Cuál fue el motivo de su furia?
Horacio Homs se puso del lado de su hija, la exmujer del futbolista y campeón de la Selección argentina, y se llevó la atención de los internautas que seguían el vivo conducido por Juan Etchegoyen.
El momento inesperado fue cuando el periodista trataba de explicar que el nombre que eligió la modelo para la hija que tuvo con el futbolista José "el principito" Sosa, Aitana, había generado roces con la cantante y el campeón mundial de fútbol.
Las redes descubrieron el usuario del padre de Homs y una frase irreproducible: "Que la sigan chup....", con emojis de risa. La icónica frase que recuerda a lo que dijo Diego Maradona y sería una señal del nulo contacto del exsuegro de De Paul y el jugador del Inter Miami.