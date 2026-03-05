5 de marzo de 2026 Inicio
Francia autorizó a Estados Unidos a usar sus bases militares en Medio Oriente

En medio del conflicto bélico con Irán, una vocera del Estado Mayor del Ejército detalló que la medida es de carácter temporal y se dispuso "con el objetivo de la protección a nuestros socios del Golfo".

Francia autorizó este jueves a Estados Unidos a utilizar sus bases militares en Medio Oriente en medio del conflicto bélico con Irán, que ya supera las 1.000 muertes. La noticia fue confirmada por una vocera del Estado Mayor del Ejército, quien detalló que la medida es de carácter temporal y se dispuso "con el objetivo de la protección a nuestros socios del Golfo".

Explosiones se escucharon en gran parte de la capital iraní. 
Estados Unidos e Israel lanzaron nuevos ataques en Irán: las muertes por el conflicto ya ascienden a más de 1.000

De esta manera, el país europeo se diferencia de España, que le había negado al presidente Donald Trump la posibilidad y se negó a cooperar militarmente. Por tal motivo, el republicano anunció que cortará "todo trato comercial" con el país hispano.

"En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, se autorizó la presencia temporal de sus aviones en nuestras bases en la región. Estos aviones contribuyen a la protección de nuestros socios en el Golfo", señaló una vocera del Ejército a EFE.

Aviones Francia

Por su parte, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, señaló en una entrevista a RTL que desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, el país ya había enviado seis aviones cazas Rafale adicionales a los que ya tenía destacados en sus bases ubicadas en Emiratos Árabes.

En relación al despliegue militar, la funcionaria explicó que un portaaviones va arribar al Mediterráneo "a finales de esta semana o a comienzos de la próxima, aunque evitó dar precisión sobre la zona específica de su ubicación por un tema de seguridad marítima.

EEUU afirmó que España aceptó cooperar militarmente, pero el gobierno de Pedro Sánchez lo desmintió

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares, desmintió que ese país aceptó cooperar con el Ejército de Estados Unidos luego de los ataques en conjunto con Israel contra Irán, después de que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmara que accedió.

En diálogo con Cadena Ser, Albares se despegó de la administración de Donald Trump y sostuvo los cuestionamientos de España a los ataques a Irán: "He tenido tiempo de de poder ver y oír un poco esas declaraciones. Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre lo el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma".

"Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso. En cualquier caso, quiero dejar una cosa que a todos los españoles y todas las españolas, la posición del gobierno de España sobre el uso de las bases sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto", agregó.

