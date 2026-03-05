5 de marzo de 2026 Inicio
La Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

La medida viene a ampliar el alcance y profundiza las restricciones ya fijadas desde 2024 para el nivel primario e inicial. Alcanza tanto a alumnos como a personal docente.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves la prohibición del uso de celulares durante clases en las escuelas secundarias públicas y privadas. La medida, que alcanza tanto a alumnos como docente, viene a ampliar el alcance y profundiza las restricciones ya fijadas en 2024 para el nivel primaria e inicial.

Desde la administración porteña, argumentan que el plan "Aulas Libres de Celulares" tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes porteños. Según la nueva normativa del ministerio de Educación porteño, el acceso a los dispositivos queda restringido y "cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente".

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, subrayó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sobre el tema.

Para luego agregar: “El objetivo de esta en el aula es aprender y como gobierno tenemos que generar las condiciones para que los maestros vuelvan a tener la atención de los alumnos. El celular no es una herramienta imprescindible en el aula”.

"En agosto de 2024 fuimos pioneros en Argentina y la región: prohibimos el uso de celulares en nivel inicial y primaria y regulamos su uso en secundaria. Los resultados fueron claros: más atención, más conversación entre estudiantes y mejores condiciones para aprender", señaló en su cuenta de X la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

La funcionaria aclaró que la restricción "no significa ir en contra de la tecnología": "Cuando sea necesario, se trabajará con los dispositivos y el equipamiento digital de cada escuela, con planificación docente. La atención plena en el aula, es condición necesaria para el aprendizaje. Menos tiempo en pantalla, más aprendizaje".

Prohíben el uso de celulares en las escuelas de la Ciudad: qué establece la medida

  • Nivel Inicial y Primario: está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada, incluido los momentos de recreación, el comedor y otros espacios.
  • Prohibición durante las clases: se prohíbe el uso de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales durante el dictado de clases en el Nivel Secundario. La medida alcanza tanto a estudiantes como a docentes frente a alumnos. Las actividades digitales serán exclusivamente con equipamiento institucional y planificación docente.
  • Recreos y otros espacios: tanto en nivel Inicial como en Primaria no se permite su uso en los recreos ni en el comedor. En el nivel Secundario cada escuela deberá definir pautas institucionales para los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas y artísticas.
  • Excepciones: se contemplan casos de discapacidad, enfermedad o necesidades específicas de apoyo.

Para llevar adelante la implementación cada institución de nivel Secundario deberá elaborar su propio reglamento, definir mecanismos de guardado de dispositivos, comunicar la normativa a toda la comunidad educativa y elevarla a la Supervisión. En nivel Inicial y Primaria los chicos no pueden llevar celulares a la escuela.

El uso de celulares en las escuelas porteñas

La nueva medida parte de un diagnóstico contundente, señalan desde la Ciudad de Buenos Aires:

  • El 94% de estudiantes en nivel secundario lleva el celular todos los días a la escuela.
  • 5 de cada 10 estudiantes manifiestan que quieren dejar de usar el celular y no pueden.
  • La distracción digital está asociada negativamente con el desempeño escolar.
  • El uso predominante es para entretenimiento y redes sociales, no para tareas escolares.
