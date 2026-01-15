15 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump confirmó que María Corina Machado le llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz

El mandatario utilizó su cuenta oficial en la red Truth Social para informar que la dirigente venezolana le "presentó" la presea durante la reunión que mantuvieron este jueves en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Por
Daniel Torok / The White House
Edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El mandatario se encontró con Machado en la Casa Blanca y, luego, confirmó el encuentro mediante un agradecimiento público. "Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo", inició su comunicado.

La expectativa estaba puesta en qué sucedería con la entrega de la distinción, que la galardonada había prometido obsequiar al norteamericano. "María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo", confirmó Trump, incluso antes de que empezaran a circular las primeras fotos que los confirmaron.

El enunciado terminó con un "¡Gracias, María!" que parece augurar un futuro de diálogo entre ambos, y que dejaría atrás las palabras que el presidente de los Estados Unidos había expresado sobre Machado. "No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", declaró unos días antes.

Machado y Trump con la medalla del Premio Nobel de la Paz

Según distintos medios internacionales, luego de la reunión en Washington en la que sentaron las bases para comenzar con la estabilización de la situación política y social en Venezuela, los dirigentes concretaron el traspaso de la medalla. Este se convirtió en un suceso clave para activar la comunicación fluida entre la oposición venezolana y la administración estadounidense, tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez.

Trump y María Corina Machado se reunieron y debatieron sobre la crisis en Venezuela

El presidente de Estados Unidos recibió este jueves en Washington a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, luego de la detención del expresidente del país caribeño Nicolás Maduro, en el marco de un operativo militar en Caracas.

La presencia de Machado en Washington se desarrolló en un proceso de redefinición de alianzas. La dirigente volvió a reclamar la liberación de presos políticos durante la administración de Maduro, exigencias que el gobierno estadounidense puso como condición para flexibilizar su postura hacia la actual gestión en Caracas, a cargo de Delcy Rodríguez.

Tras la reunión, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 agradeció el respaldo del republicano al país caribeño. "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", mencionó ante sus seguidores.

Ante la prensa, Machado se refirió a la posición de Trump sobre el país caribeño: "Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela y cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y la libertad de todos los venezolanos. Le aseguré que la sociedad venezolana está unida".

"Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo: vivir con libertad, dignidad y justicia. Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Yo soy parte de un movimiento. Acabo de hablar con Edmundo González Urrutia, a quien tanto le agradecemos y queremos. Está muy al tanto y pendiente de lo que está ocurriendo. Es un día histórico", resaltó.

