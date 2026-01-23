23 de enero de 2026 Inicio
Alerta en Estados Unidos por el avance de una gigantesca tormenta

El fenómeno arribará durante el fin de semana; se esperan nevadas intensas, aguanieve y lluvias hacia la Costa Este. Más de 160 millones de ciudadanos están alerta ante las complicaciones que podría generar.

EEUU en alerta po una tormenta gigamtesca. Imagen de archivo.

Más de 160 millones de ciudadanos en Estados Unidos están bajo alerta por una gigantesca tormenta de nieve en el sur del país. Los meteorólogos aseguraron que este "evento potencialmente catastrófico generalizado desde Texas hasta las Carolinas".

Según informaron meteorólogos para AP, que "si se acumulan 1,5 centímetros (media pulgada) o, Dios no lo quiera, 3 centímetros (una pulgada) de hielo, eso podría ser catastrófico". Esto podía generar cortes de electricidad generalizados, complicaciones en las carreteras, entre otros.

Las zonas más afectadas por la supertormenta de nieve son: Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta para la región central y norte del estado de Texas, que durará desde el viernes a la noche hasta el sábado a la noche.

"El frío extremo se volverá una amenaza para la vida y probablemente dañará tuberías sin protección, además de poner en riesgo al ganado", añadieron.

Según informaron EFE y AFP, en el año 2021 la tormenta invernal Uri dejó a más de 4.5 millones de usuarios sin electricidad; también afectó el suministro de agua. Como consecuencia, murieron 246 personas.

