23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump anunció que una "enorme" flota militar de Estados Unidos se dirige hacia Irán

Según imágenes satelitales, el portaaviones USS Abraham Lincoln y una flota de ataque ya navegan cerca de las costas de Irán, en el océano Índico. "Ellos saben lo que queremos", advirtió el mandatario norteamericano.

Por
Donald Trump aseguró que evitó cientos de ejecuciones en Irán.

Donald Trump aseguró que evitó cientos de ejecuciones en Irán.

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que una "enorme" flota militar se dirige hacia Irán. En concreto, se trata del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque, que fueron vistos satelitalmente mientras navegaban por el mar de China Meridional y con destino al océano Índico.

Coco Gauff opinó sobre Donald Trump.
Te puede interesar:

Una tenista estadounidense cuestionó la política de Donald Trump: "Espero que podamos tener paz"

"Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso. Tenemos una gran flotilla yendo hacia allá y veremos qué sucede", dijo el presidente norteamericano. Luego, agregó: "Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ejecuciones el jueves (anterior). De lo contrario, habrían muerto. Todos habrían sido ahorcados".

uss-abraham-lincoln
El portaaviones USS Abraham Lincoln ya navega cerca de las costas iraníes, en el oceáno Índico.

El portaaviones USS Abraham Lincoln ya navega cerca de las costas iraníes, en el oceáno Índico.

La nueva tensión entre Estados Unidos e Irán se inició después de que en el país asiático se produjera una ola de protestas contra el régimen del ayatollah Alí Jamenei a partir de la suba de precios y la caída de la moneda local. Durante casi tres semanas, miles de manifestantes tomaron las calles y tuvieron una violenta respuesta por parte del gobierno.

Según cifras oficiales, unas 3.117 personas murieron en la represión ordenada por el gobierno iraní. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos estiman que las pérdidas humanas fueron muchas más. Iran Human Rights, con sede en Noruega, verificó que fueron 3.428 los fallecimientos causados por la represión de las fuerzas de seguridad. Algunas estimaciones apuntaron también a que "entre 5.000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados".

ali jamenei 17-1-26
El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, culpó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por las matanzas en el país.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, culpó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por las matanzas en el país.

El régimen iraní acusó a Estados Unidos e Israel de alentar las protestas en el país. Jamenei cruzó a Trump y lo calificó de "animal" por su apoyo a los manifestantes, para quienes exigió un severo castigo. "Por la gracia de Dios, la nación iraní debe quebrar la espalda de los sediciosos tal como quebró la espalda de la sedición", dijo el ayatollah.

El presidente norteamericano evitó pronunciarse acerca de si busca la salida del poder del ayatollah Jamenei. Al ser cuestionado sobre el tema, contestó: "No quiero entrar en detalles". "El caso es que ellos saben lo que buscamos. Se están cometiendo muchos asesinatos", cerró Trump.

Con la presencia de Javier Milei, Donald Trump lanzó el Consejo de Paz y se comprometió a "reconstruir Gaza"

Con la presencia de Javier Milei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves en Davos la firma de la integración al Consejo de Paz, un nuevo organismo impulsado por la Casa Blanca que tiene como objetivo "intervenir en escenarios de conflicto y proyectar el liderazgo global estadounidense por fuera de las instituciones internacionales tradicionales".

El debut del Consejo contó también con la asistencia del mandatario paraguayo Santiago Peña y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto a otros jefes de Estado y del Gobierno de países alineados con Washington en Medio Oriente, Europa del Este y América Latina. Trump presidirá personalmente el organismo en esta etapa inicial y conservará poder de veto sobre las resoluciones centrales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2014287695086841901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014287695086841901%7Ctwgr%5Ec67f14c084a0a1abfdde35ec1a475b750e5a9877%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fdonald-trump-javier-milei-consejo-paz-davos-22-enero-2026&partner=&hide_thread=false

Durante su discurso de presentación, Trump reivindicó su rol como mediador en conflictos internacionales y sostuvo que su gestión permitió frenar guerras de larga duración, algunas con riesgo nuclear. En ese sentido, aseguró haber intervenido en disputas entre India y Pakistán, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, e incluso mencionó gestiones en curso entre Israel e Irán y entre Egipto y Etiopía.

"Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año", afirmó el líder republicano. "Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU", agregó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump aseguró que EE.UU. no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Trump indicó que EEUU no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Javier Milei se encontró con el secretario de Estados de Estados Unidos Marco Rubio en Davos

Milei se encontró con Marco Rubio, uno de los hombres fuertes de Trump en política exterior

Con la presencia de Javier Milei, Donald Trump lanzó el Consejo de la Paz y se comprometió a reconstruir Gaza

Con la presencia de Milei, Trump lanzó el Consejo de Paz y se comprometió a "reconstruir Gaza"

Benjamin Netanyahu confirmó su participación en la Junta de la Paz de Donald Trump.

Trump presenta en Davos su Junta de la Paz, la "ONU paralela" que integrará Argentina

Donald Trump accedió al pedido de la OTAN, mediante su jefe, Mark Rutte y dio marcha atrás con los aranceles. 

Trump: "Hay un principio de acuerdo por Groenlandia"

play

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos

Rating Cero

Lali Espósito charló con estudiantes en un encuentro de Fundación Sí. 

Lali Espósito, sobre su posición política: "Tuve una crianza más bien peronista"

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

El protagonista de la obra teatral Rocky recordó a su hermano fallecido.

Video: el momento paranormal que vivió Nico Vázquez mientras hablaba de su hermano

Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

últimas noticias

play
Se arrojó del auto luego de realizar una compra por Marketplace y encontrarse con el vendedor.

Video: compró por Facebook, quisieron robarle y se arrojó de un auto en movimiento

Hace 1 hora
play

Escándalo en Brasil: un nuevo video muestra gestos obscenos de un mozo hacia la abogada argentina

Hace 1 hora
Carlos Casares renunció a la titularidad del Ente Nacional Regulador del Gas.

Más salidas en el Gobierno: renunció el titular de Enargas

Hace 1 hora
Donald Trump aseguró que evitó cientos de ejecuciones en Irán.

Trump anunció que una "enorme" flota militar de Estados Unidos se dirige hacia Irán

Hace 2 horas
El exjugador de Boca ganó 9 títulos con el Xeneize.

El enojo de una exfigura de Boca ante la posible llegada de Ángel Romero: "Cualquiera"

Hace 2 horas