Se incendió un hipermercado en Belgrano: al menos 50 personas evacuadas El incidente se produjo en una sucursal de Coto ubicada sobre la calle Gorostiaga, a pocos metros de la avenida Cabildo. Algunas personas tuvieron que ser asistidas por el SAME.







El incidente se originó cerca de las 21 de este viernes.

Un principio de incendio afectó la sucursal de Belgrano de la cadena de hipermercados Coto. El incidente se produjo este viernes por la noche en el local ubicado sobre la calle Gorostiaga, a pocos metros de la avenida Cabildo, y si bien no se registraron heridos de gravedad hasta el momento, al menos unas 50 personas tuvieron que ser evacuadas.

Según la Policía de la Ciudad, el fuego se originó hacia las 20:40 dentro del hipermercado. Al poco tiempo, los bomberos porteños acudieron al lugar y evacuaron a las personas allí presentes, tanto a los trabajadores como así también a los clientes que todavía se encontraban dentro.

"Yo estaba en el sector de bazar y nos enteramos de que había mucho humo. Primero lo olimos, y después sacamos a los clientes y empleados. Fue un momento de susto, pero no hubo víctimas y pudimos salir bien", contó uno de los trabajadores desde la puerta del hipermercado, en diálogo con el móvil de C5N presente en el lugar.

Una señora que se encontraba comprando dentro del hipermercado contó la manera en la que comenzó a percibirse el humo. "Primero se olía a goma quemada. A los diez minutos se llenó de humo gris y picaba la garganta. A los chicos no les decían que se vayan y se notó que no tienen preparación para evacuación porque los encargados corrían para un lado, para el otro. Nadie sabía qué hacer", dijo la clienta. "Solamente había una chica que apuraba a las cajeras para cerrar", agregó.

A la sucursal de Coto asistieron ocho ambulancias del SAME. Si bien no se registraron heridos de gravedad, el personal médico tuvo que atender a tres personas. Una de ellas, una mujer de 40 años, requirió la asistencia de oxígeno, pero no necesitó ser derivada.

Las otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Pirovano para que puedan tener una mejor atención y confirmar su buen estado de salud. De manera temporal, se restringió el tránsito en la zona de Cabildo y Gorostiaga para que los bomberos puedan finalizar las tareas de enfriamiento y ventilación del local que tuvo un principio de incendio.