Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

El exfutbolista, que experimenta su nueva faceta en el streaming, recordó su lujosa boda con la conductora, contó cómo es su relación actual y confesó cuál es el detalle que hoy evitaría repetir.

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López, uno de los participantes de MasterChef Celebrity, rememoró su casamiento con Wanda Nara, madre de sus tres hijos varones. El exjugador de River Plate repasó anécdotas de la fiesta y, al ser consultado sobre qué cosas no volvería a hacer, el actual empresario recordó el alto costo que implicó el festejo.

En una charla con Teleshow a la salida de su programa de streaming en Mar del Plata, López profundizó sobre sus recuerdos de aquella noche especial. "Gasté mucha plata. Hoy es otro presupuesto", admitió el participante del certamen de cocina, entre risas. A pesar de su lamento por el costo económico de la celebración, el exdelantero rescató otros factores: "Fue lindo, hubo mucha gente, estuvo divertido, y la verdad que la pasamos bien".

El presente de Maxi López se reparte entre sus compromisos laborales en Sería Increíble por Olga y la mudanza de su familia desde Suiza a la Argentina. El exfutbolista confirmó que Daniela Christiansson y su pequeña hija se instalarán pronto en el país, para lo cual están en la búsqueda de un nuevo hogar. "Tengo una casa ya media vista, me tengo que sentar a hablar", explicó muy entusiasmado sobre su nuevo proyecto de vida en Buenos Aires.

Respecto a su vínculo actual con Wanda Nara, el invitado de MasterChef demostró que reina la paz y el apoyo mutuo en la familia ensamblada. Al referirse al romance de su exesposa con Martín Migueles, el exfutbolista fue muy claro sobre su postura ante la posible llegada de un nuevo integrante. "Que Wandita esté bien, que esté contenta, así los nenes están contentos y todos estamos felices", manifestó.

López también se enfoca en la organización del cumpleaños número 17 de su hijo mayor, Valentino, quien comparte con él su pasión por la gastronomía. El festejo incluirá a toda la familia, sin distinciones ni conflictos legales de por medio. "Está abierto todo. Wanda, familia, pareja. Yo no tengo problema", sentenció, y dejó claro que la prioridad es el bienestar de sus hijos.

El reencuentro de Maxi López con sus hijos y los planes para el futuro

El exfutbolista vive un enero intenso, con viajes constantes entre la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica para cumplir con sus obligaciones. Tras reencontrarse con Valentino, Constantino y Benedicto, planea una sorpresa para el mayor de los hermanos en un lugar exclusivo. "Él tiene un buen paladar, como el padre. Entonces, vamos a ir a un lugar que no conoce, pero quería probar", adelantó sobre la celebración.

Además de su faceta familiar, disfruta su incursión en los medios y el reconocimiento del público en las calles de Mar del Plata. Su pareja, Daniela Christiansson, ya conoce y disfruta de destinos argentinos como la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires. Para este año, el exdeportista se propuso disfrutar más de la oferta cultural porteña y ya tiene en agenda visitar a Nico Vázquez en el teatro para ver la obra Rocky.

