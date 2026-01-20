Estados Unidos incautó otro barco petrolero cerca de las costas de Venezuela

El Comando Sur interceptó la embarcación Sagitta bajo la acusación de desafiar la prohibición impuesta por Washington al comercio ilegal de crudo. Es el séptimo buque capturado desde que la Casa Blanca activó el control sobre los recursos energéticos venezolanos.

El Comando Sur de Estados Unidos confiscó este martes un nuevo buque petrolero que navegaba por el mar Caribe en las proximidades de las costas venezolanas. La maniobra militar forma parte del bloqueo naval que la gestión de Donald Trump aplica sobre naves sancionadas por comercializar el crudo de ese país. Se trata del séptimo barco interceptado desde que la Casa Blanca activó el control sobre los recursos energéticos de Venezuela.

La embarcación, identificada como Sagitta , fue detenida durante una incursión que las autoridades estadounidenses calificaron como exitosa y sin incidentes. Según el reporte oficial, el navío operaba en abierta desobediencia a la "cuarentena" establecida por el gobierno norteamericano. Esta norma prohíbe el ingreso o la salida de petroleros sin un permiso explícito otorgado por los organismos de control de Washington .

A través de un comunicado en la red social X , el mando militar brindó precisiones sobre el operativo realizado a primera hora de la jornada. “ Esta mañana, fuerzas militares estadounidenses, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin incidentes al buque motor Sagitta ”, informó el organismo. El enunciado, acompañado de un video, remarcó que esta acción busca garantizar que el flujo de hidrocarburos se realice bajo su supervisión directa.

En el mismo mensaje, subrayaron la postura inflexible de la actual administración. La incautación “ demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que esté debidamente coordinado y autorizado de forma legal ”, afirmaron. El Sagitta navegó previamente con banderas de Panamá y Liberia para intentar sortear las restricciones vigentes, de acuerdo a los datos del seguimiento marítimo, una práctica habitual en los navegantes, según Estados Unidos.

La misión forma parte de la Operación Lanza del Sur , un despliegue masivo que incluye a la Guardia Costera y al Departamento de Justicia . El Pentágono sostiene que estas tareas combaten actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el comercio de combustible ilegal. Desde finales de 2025, la presencia de destructores y fragatas norteamericanas en la zona central del Atlántico registró un incremento notable.

Trump sostiene que su país ejerce una tutela sobre el proceso institucional venezolano y reclama un rol central en la gestión del petróleo. "El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se haga de manera coordinada y legal", reforzó el Comando Sur, mientras el país latinoamericano espera definiciones en cuanto a su futuro geopolítico. En ese sentido, Estados Unidos pretende seguir con el control, mientras Delcy Rodríguez y la opositora María Corina Machado, envalentonada tras la reunión con Trump, comenzarán una disputa por la administración del Estado.

Golpe para Donald Trump: la Unión Europea frenó la ratificación del pacto comercial con Estados Unidos

El Parlamento Europeo dejó sin efecto este martes el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras las recientes declaraciones de Donald Trump en las que advirtió que podría intervenir en Groenlandia. La medida surgió a partir de un consenso entre las fuerzas conservadoras, socialistas y liberales que integran la legislatura continental. Buscan poner fin a las intenciones del presidente norteamericano sobre la isla del océano Ártico.

Donald Trump1 Reuters

El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, anunció la resolución ante la prensa internacional. "Amenazar es inaceptable. Por eso, el Parlamento Europeo decidió, junto con los tres grupos principales, suspender el acuerdo comercial", indicó, quien además es el representante de la bancada mayoritaria. De acuerdo a lo expresado por el eurodiputado, este pacto representa un método de presión de los más rígidos que posee hoy el bloque regional y sostuvo que Europa debería "mantener la calma".

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó las acciones de Trump como una equivocación grave entre socios históricos durante su discurso en el Foro de Davos. "Los aranceles adicionales son un error, especialmente entre aliados de larga data", declaró la funcionaria alemana. Al mismo tiempo, aseguró que habrá una reacción institucional que será "firme, unida y proporcionada" frente a las sanciones y amenazas de Washington.