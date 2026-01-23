Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale Una elección de lujo que expresa estilo personal, presencia marcada y una apuesta por esencias intensas dentro del sector premium de aromas. + Seguir en







El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson. @evangelinaanderson

La elección de Evangelina Anderson se vincula con una fragancia de alta perfumería que integra el segmento de lujo internacional y se destaca por su perfil sofisticado.

El perfume pertenece a una familia olfativa asociada a composiciones intensas, con protagonismo floral y un desarrollo complejo en la piel.

Su estructura aromática combina notas especiadas, florales y cálidas, lo que le otorga una identidad marcada dentro del universo de las fragancias premium.

En el mercado argentino, su valor económico lo posiciona entre los perfumes más exclusivos disponibles en perfumerías especializadas. El perfume favorito de Evangelina Anderson pertenece a la casa Tom Ford, una de las firmas más prestigiosas dentro de la perfumería de lujo internacional. La elección de una fragancia de este origen refuerza su vínculo con el universo de la alta gama, donde cada detalle estético tiene peso propio y el aroma funciona como un complemento central de una imagen sofisticada, cuidada y con fuerte identidad.

En Argentina, este tipo de fragancias se ubican dentro del segmento más alto del mercado, con precios que las convierten en productos de acceso limitado. Su valor responde tanto a su carácter importado como a su posicionamiento exclusivo, lo que las aleja del consumo masivo y las transforma en piezas aspiracionales dentro del mundo de la moda y la belleza.

Además de su costo elevado, se trata de perfumes que se destacan por sus composiciones intensas, su personalidad marcada y una estética pensada para quienes buscan diferenciarse. No solo cumplen una función aromática, sino que también operan como un símbolo de estatus y estilo, condensando lujo, carácter y sofisticación en una sola elección.

Evangelina Anderson perfume 2 Evangelina Anderson eligió una fragancia de alta perfumería que combina rosa, especias y una impronta intensa y sofisticada. Juleriaque Cuál es el perfume favorito de Evangelina Anderson El perfume elegido por Evangelina Anderson es Rose Prick, una fragancia unisex lanzada en 2020 por la firma Tom Ford y creada por el perfumista Guillaume Flavigny. Inspirado en la imagen de un jardín de rosas perfecto atravesado por espinas, el aroma combina belleza, fuerza y sofisticación. Pertenece a la familia Chipre Floral y se distingue por una composición poco convencional, que comienza con notas especiadas de pimienta de Sichuan y cúrcuma, aportando intensidad y carácter desde el primer momento.

El corazón está dominado por una tríada de rosas, rosa de mayo, rosa de Bulgaria y rosa turca, que construyen una base floral elegante, profunda y sensual, mientras que el fondo de pachulí y haba tonka genera una estela cálida, persistente y envolvente. El resultado es una fragancia intensa pero equilibrada, donde lo dulce y lo especiado conviven con naturalidad, y que refuerza la imagen de Evangelina Anderson como una figura asociada a la elegancia, la personalidad fuerte y una estética sofisticada.

Cuánto sale el perfume favorito de Evangelina Anderson El precio de Rose Prick confirma su pertenencia al segmento premium del mercado. En la actualidad, en la perfumería Juleriaque, el frasco de 100 ml de Rose Prick EDP de Tom Ford se comercializa a $785.000. En esa misma tienda, el set que incluye la versión de 50 ml junto con un formato travel size de 10 ml tiene un valor de $608.000, una opción pensada para quienes buscan una presentación más práctica. Evangelina Anderson perfume 3 El perfume favorito de Evangelina Anderson pertenece al segmento de lujo y se destaca por su composición floral con fondo cálido y persistente. Juleriaque Por otro lado, en la tienda OUD Maison, el perfume en su formato de 100 ml se consigue a $840.000, un valor que refleja las variaciones habituales entre distintos puntos de venta especializados. Estos precios posicionan a Rose Prick como una fragancia exclusiva, destinada a un público que prioriza la calidad, el diseño y la experiencia sensorial por encima del costo.