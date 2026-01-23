23 de enero de 2026 Inicio
Independiente y Estudiantes empataron 1-1 en Avellaneda en el debut en el torneo local

El Rojo no pudo con el último campeón del fútbol argentino e igualaron en el Libertadores de América, con goles de Cabral para el local y Pérez en la visita en un partido vibrante.

Santiago Montiel fue expulsado en el primer tiempo insólitamente.

Independiente empató 1-1 con Estudiantes de La Plata, en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en Avellaneda, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El Rojo se había adelantado en el marcador con gol de Luciano Cabral; sin embargo, el Pincha igualó a manos de Fabricio Pérez en una igualdad con buen nivel de juego.

El último campeón argentino tuvo su primera prueba en este Apertura en Avellaneda ante el equipo de Gustavo Quinteros, que tiene la obligación de pelear el campeonato local, ya que no jugará competencias internacionales. Y el encuentro comenzó a favor del local, con Cabral como estandarte y una buena circulación de juego.

Así llegó el primer gol del Rojo. Tras un envío lateral, un sacrilegio para el equipo de La Plata, Leandro Godoy mandó la pelota al área, el delantero Gabriel Ávalos la peinó y Cabral metió el primer tanto del partido. Para colmo, el arquero de Estudiantes, Fernando Muslera, se lesionó y no pudo salir en el segundo tiempo.

En el complemento, el equipo de Eduardo Domínguez demostró por qué es el vigente campeón del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones y fue a buscar la igualdad. La encontró a los 12 minutos, gracias a un gran pase de Cristian Medina y una mejor definición del delantero Fabricio Pérez. El Rojo no solo sintió el golpe, sino que también sufrió la insólita roja de Santiago Montiel, que reaccionó con una agresión a Leandro González Pirez.

Cristian Medina escapa ante la marca del uruguayo Fernández Cedres.

Sin embargo, con el correr de los minutos, ambos equipos sintieron la falta de resto físico, típico de las primeras fechas del torneo, y la poca idea en ataque tanto de Independiente como del León. El empate 1-1 en el Libertadores de América fue lo más justo. De esta manera, en la próxima fecha entre semana, Independiente visitará a Newell's, el próximo martes a las 22:15 en Rosario. Por su parte, Estudiantes recibirá a Boca en La Plata este miércoles a las 22:15, en el Estadio Uno.

Mirá el resumen del empate entre Independiente y Estudiantes LP en Avellaneda

