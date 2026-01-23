23 de enero de 2026 Inicio
Alerta en la Ciudad de Buenos Aires: más de 100 personas asistidas por golpes de calor

El sistema de salud porteño derivó a 18 pacientes hacia diferentes centros hospitalarios debido a las altas temperaturas, que se mantendrán por varios días. Algunos consejos para cuidar la salud en esta época.

La hidratación es necesaria para evitar el golpe de calor ante las altas tempreraturas. 

El personal del SAME atendió a 104 personas con cuadros de deshidratación y malestar por el intenso calor durante la jornada del viernes en territorio porteño. Los equipos médicos asistieron a 52 mujeres, 41 hombres y 11 pacientes sin identificar en distintos puntos de la Capital Federal. De este total, 18 ciudadanos requirieron un traslado inmediato a hospitales públicos para recibir un tratamiento de mayor complejidad.

La Agencia Noticias Argentinas confirmó que entre los afectados hay tres menores de edad y 89 adultos. Los datos oficiales surgen del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP), el cual monitorea las intervenciones de emergencia en la vía pública. El Ministerio de Salud porteño mantiene la alerta ante la persistencia de las condiciones climáticas extremas.

Ola de Calor

Qué hacer para enfrentar las altas temperaturas y evitar el golpe de calor

  • Los especialistas recomiendan aumentar el consumo de agua sin esperar a la sensación de sed.
  • Resulta vital evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas para prevenir complicaciones físicas.
  • Sugieren especial cuidado con los bebés y los adultos mayores de 65 años.
  • La alimentación debe basarse en frutas y verduras, con una reducción de la actividad física intensa.
  • Es necesario utilizar ropa ligera de colores claros y permanecer en espacios con ventilación adecuada.
  • El golpe de calor no tiene un tratamiento farmacológico específico, por lo cual la prevención es la herramienta principal.

En caso de sentir mareos, dolor de cabeza o náuseas, la consulta médica debe ser inmediata. El número 107 del SAME funciona de manera permanente para coordinar la asistencia en toda la Capital Federal.

Refugios climáticos: una opción para escapar de las altas temperaturas

Para apaciguar el calor, el Gobierno porteño dispuso 252 refugios climáticos abiertos al público, confortables y frescos. Los vecinos cuentan con estos espacios para tomar un descanso y evitar la exposición al sol en sitios como la Usina del Arte o el Museo de Arte Popular José Hernández. Estos lugares funcionan en escuelas, bibliotecas y centros culturales que poseen aire acondicionado o temperaturas naturales por debajo de la media.

También existen opciones al aire libre con vegetación y mucha sombra, como el Jardín Botánico Carlos Thays o el Ecoparque. Si bien ofrecen descanso, estos puntos no brindan asistencia médica y ante síntomas graves es preciso llamar al SAME. La red completa de refugios puede consultarse a través del chat de la ciudad o en el mapa interactivo oficial.

